Жінки частіше страждають від проблем зі щитовидкою - ендокринолог

Жінки частіше страждають від порушень функцій щитовидки, ніж чоловіки. При цьому у 90% представниць слабкої статі, які зверталися до лікаря, діагностують зниження функцій цієї залози.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявила відомий гінеколог-ендокринолог, засновниця освітнього проекту "Школа жіночого здоров'я dr.Silina" Наталія Сіліна.

"У сучасному світі у жінок - набагато більше навантаження, ніж у чоловіків. Представники сильної статі просто ходять на роботу і виконують свої професійні обов'язки. А жінки мало того що працюють – повертаючись додому після робочого дня, вони ще займаються домашньою роботою і вихованням дітей. Фактично, емоційне, психічне та фізичне навантаження у жінки – мінімум втричі сильніше, ніж у чоловіка. Додайте сюди ще й те, що виношування, народження і догляд за немовлям також сильно виснажує жіночий організм", - зазначила Сіліна.

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За її словами, саме життя у стані хронічного стресу і є ключовою причиною порушення функцій щитоподібної залози.

"Щитоподібна залоза разом з наднирниками першими реагують на хронічний стрес. Тому і захворювання щитовидки у жінок зустрічаються частіше", - підкреслила експерт.

Сіліна також зазначила, що для жінок особливо характерним є зниження функцій щитовидки - гіпотиреоз. Тоді як у чоловіків частіше зустрічається гіпертиреоз - тобто, підвищена функція цієї залози.

"90% жінок, які до мене звертаються з патологією цього органу, страждають саме від зниження функції. Це означає, що щитоподібна залоза втомилася, вона виснажена - і просто не здатна виробляти гормони у необхідних кількостях. А ось для чоловіків більш характерна гіперфункція, коли заліза працює надмірно, виробляє гормони наліво і направо, розкидається ними", - повідомила Сіліна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, на думку медиків, ключовими причинами порушень в роботі щитовидки є погана екологія, стрес і дефіцит йоду в організмі людини. Тому лікарі рекомендують приймати препарати йоду і селену для того, щоб забезпечити здоров'я своєї щитовидки і наситити організм йодом, з якого ця залоза виробляє гормони Т3 і Т4, що впливають, зокрема, на інтелект, здатність концентруватися і вміння приймати рішення.

Повний текст інтерв'ю з Наталею Сіліною про те, як щитовидка впливає на здоров'я і життя жінки і чому турбота про цю залозу допоможе зберегти молодість і красу - читайте тут.

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