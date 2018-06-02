Жінкам на замітку: 106-річна англійка розкрила секрет довгого життя

106-річна англійка Меделін Дай розповіла, що їй вдалося дожити до такого віку завдяки уникненню стресів, які пов'язані з браком.

За даними Mirror, жінка ніколи не перебувала в стосунках. Про це повідомляє Life. Дай народилася в Південному Йоркширі в 1912 році, в рік, коли затонув "Титанік".

Довгожителька все життя працювала переплетчицею книг і прожила в своїй квартирі до 103 років, поки не травмувала ногу, після чого їй знадобився постійний догляд.

Меделін Дай в молодості SWNS

Жінка любила готувати собі стейки і чіпси, а також займатися по дому. Незважаючи на вік, бабуся самостійно вішала штори. В кінцевому підсумку, Меделін переїхала в будинок престарілих.

Жінка досі ходить без палиці та обожнює спілкуватися з іншими постояльцями. 28 квітня їй виповнилося 106 років. Меделін з'їздила в гості до родичів, а потім влаштувала вечірку для інших людей похилого віку.

"Коли їй було 103 роки, вона запитала, чи можу я поміняти їй штори в спальні. Я сказала, що зроблю це завтра, і, коли я приїхала, вона вже сама все зробила", - розповіла 80-річна племінниця Діана Хітон.

За її словами, Меделін зберегла почуття гумору.

"Всякий раз, коли у неї запитують про її минулі романи або шлюби, вона відповідає: "У мене не було ні одного чоловіка, тому я і дожила до такого віку", - розповіла племінниця довгожительки.

Відзначається, що в 2017 році Меделін возз'єдналася з подругою Кіт Соллітт, з якої вони пережили жахи "Бліца" під час Другої світової війни. Вони не бачилися 70 років, поки подруга не натрапила на статтю про довгожительку.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в березні в Індії знайшли чоловіка, який нібито народився в 1835 році і має документи.