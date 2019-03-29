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Жінка народила за місяць трьох малюків: як аномалія перетворилася у чудо

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Жителька Бангладеш за місяць двічі пережила пологи. Так, вона народила близнюків через 26 днів після появи на світ її першого сина.

Як з'ясувалося, лікарі не помітили, що у 20-річної Аріфи Султани через рідкісну аномалію є друга матка, в якій ростуть ще два плоди, пише "Лента.ру".

Через місяць після перших пологів, у Султани знову відійшли води. Жінку терміново доставили в лікарню. Там їй зробили екстрений кесарів розтин і витягли двох новонароджених — хлопчика і дівчинку.

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Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Жінка народила за місяць трьох малюків: як аномалія перетворилася у чудо

Ілюстрація

Незабаром жінка виписалася з лікарні і повернулася додому з трьома дітьми. Тепер вона турбується про те, як прогодувати їх на скромну зарплату чоловіка.

"Не знаю, як ми впораємося з такою відповідальністю, коли так мало грошей", — говорить жінка. Але її чоловік не сумує: "Це чудо від Аллаха, що всі діти здорові. Буду намагатися з усіх сил, щоб вони були щасливі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, китаянка з міста Сяминь (провінція Фуцзянь) народила двійнят від різних батьків.

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Місце
Бангладеш
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