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Жінка народила двійнят від двох різних батьків: розкрилася зрада

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Китаянка з міста Сяминь (провінція Фуцзянь) народила двійнят від різних батьків.

Це з'ясувалося після тесту ДНК, який проводився при реєстрації новонароджених у відділенні поліції. Він показав, що чоловік жінки є батьком лише одній дитині, повідомляє Daily Mail.

Правда, чоловік ще до цього зауважив, що один із близнюків зовсім не схожий на нього.

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Жінка народила двійнят від двох різних батьків: розкрилася зрада

Ілюстрація

Чоловік спробував отримати пояснення від дружини. У підсумку, жінка зізналася, що одного разу зрадила йому з іншим чоловіком, який і став батьком одного з двійнят.

Народження двійні, зачатої від двох чоловіків, — виключно рідкісний феномен, який називають гетеропатернальною суперфекундацією. За різними оцінками, його ймовірність становить від одного на 400 до одного на 13 тисяч випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії гей-пара вперше завела дитину від сурогатної матері, яку запліднили одразу обоє батьків.

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Місце
Китай
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