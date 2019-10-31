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Згнили кістки й зуби: лікар на 10 років залишив катетер у носі дівчини. Фото 18+

2.2т Читати матеріал російською

У Єкатеринбурзі (Росія) дівчина 10 років проходила з катетером у носі, який забув лікар. Через це у неї згнили кістки черепа й зуби.

Про це пише Life Shot у Telegram. Повідомляється, що у 2009 році потерпіла звернулася до лікарні в Єкатеринбурзі з гайморитом – їй прокололи ніс і вставили силіконову трубку (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Кілька років вона нічого підозрілого не помічала. Втім, після походу до стоматолога виявилося, що у неї пів обличчя уражене гноєм.

Згнили кістки й зуби: лікар на 10 років залишив катетер у носі дівчини. Фото 18+

annahar.com

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У підсумку пацієнтці розрізали ніс вздовж і впоперек, викачали слиз і знайшли той самий забутий катетер, який лор не спромігся витягти після операції.

А також сказали вирвати весь верхній ряд зубів – вони згнили до коренів. На лікування дівчина витратила вже понад 200 тисяч рублів, і це тільки початок. Відшкодувати збитки вона сподівається через суд.

Згнили кістки й зуби: лікар на 10 років залишив катетер у носі дівчини. Фото 18+

Life Shot

Згнили кістки й зуби: лікар на 10 років залишив катетер у носі дівчини. Фото 18+

Life Shot

Як писав OBOZREVATEL, у Тернополі літня пацієнтка постраждала від недбалості лікарів – у неї не помітили п'ять переломів і відправили додому з діагнозом "забиття".

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Росія Єкатеринбург
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