Землю накриє сильна магнітна буря: чого очікувати і як врятуватися

У другій половині серпня Землю знову накриють магнітні бурі. Початок пікового періоду припадає на цей тиждень. Сильні бурі почнуться, як стверджують експерти, 17 серпня і триватимуть до 21 серпня.

Так, за останніми даними, обурення магнітосфери досягне 4 балів.

Медики наголошують, що бурі не позначаються на здорових людях, проте їхній вплив можуть відчути на собі метеозалежні, а також люди із хворобами серця і судин.

Гіпертонікам загрожує підвищений артеріальний тиск, гіпотонікам, навпаки, знижений. Також може спостерігатися зниження працездатності, загострення хронічних захворювань, головні болі, підвищення тривожності, безсоння.

Для запобігання проблемам зі здоров'ям гіпертонікам радять зменшити вживання солі і пити більше води. Гіпотонікам - вживати тонізуючі настоянки, наприклад, лимонника або елеутерокока.

Крім цього, людям радять відмовитися від вживання алкоголю, важкої для шлунка їжі, частіше провітрювати приміщення і виходити на прогулянки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Землю накриє ще одна потужна магнітна буря.