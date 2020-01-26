Зеленський викликав главу МОЗ через коронавірус: що мають намір робити

В Україні не зафіксовано зараження громадян коронавірусом 2019-nCoV, який розповсюджується з Китаю. А виявлені випадки, про які повідомлялося раніше, були звичайним грипом.

Про це заявила керівниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька на нараді з президентом Володимиром Зеленським. Її глава держави скликав задля обговорення заходів, яких МОЗ вживає у зв’язку із поширенням смертельного вірусу, переда' пресслужба ОП.

Так, за словами міністерки охорони здоров’я, в очолюваному їй відомстві постійно працює оперативний штаб із узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій. Окрім цього, міністерство підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Володимир Зеленський і Зоряна Скалецька

"Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність у лабораторіях і щодо тест-систем для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Є щоденна взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять ситуацію на глобальному, міждержавному рівнях", – наголосила Скалецька.

Її заступник Віктор Ляшко додав, що МОЗ постійно інформативно співпрацює із прикордонною службою. Зокрема в аеропортах підготовлено інструкцію щодо правильного реагування й перевірки пасажирів. Він також запевнив, що в Україні готові лікувати вірус, якщо його дійсно буде виявлено.

Зеленський зустрівся з представниками МОЗ через коронавірус president.gov.ua

"Ті технології, які допомогли вилікувати людей у Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання", – зазначив Ляшко.

Зі свого боку президент наголосив на необхідності покращити інформування громадян та сформувати чіткі рекомендації. Зокрема, за його словами, українцям варто нагадати про стандартні заходи загалом для убезпечення від зимових хвороб, і закликати уникати подорожей до певних країн.

Зеленський зустрівся з представниками МОЗ через коронавірус president.gov.ua

"Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Потрібно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ", – сказав Зеленський.

Глава держави запропонував укомплектувати в аеропорту "Бориспіль" медичний штаб або тимчасову службу. На це представники МОЗ запевнили, що нині вже розглядається можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.

Зеленський зустрівся з представниками МОЗ через коронавірус president.gov.ua

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