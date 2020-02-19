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Зелений чай зцілює від смертельної хвороби - вчені

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Комбінація екстракту зеленого чаю і фізичних вправ здатні знизити тяжкість невиліковної жирової хвороби печінки на 75%.

До такого висновку прийшли вчені з Університету штату Пенсільванія (США). Вони провели експеримент за участю мишей, яких годували їжею з високим вмістом жирів, передає MedicalXpress.

В одній з груп гризуни протягом 16 тижнів сиділи на дієті з високим вмістом жирів і споживали екстракт зеленого чаю, а також регулярно бігали в колесі.

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Зелений чай

Зелений чай

Ілюстрація

З'ясувалося, що в результаті в їх печінці було в чотири рази менше ліпідних відкладень в порівнянні з контрольними гризунами.

Таким чином, допускається, що поєднання зеленого чаю і фізичних вправ може бути дієвим і простим способом боротьби із захворюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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