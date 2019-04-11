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/Здоровий спосіб життя

З'ясувалося, чим небезпечне передозування вітаміном D

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У рідкісних випадках вітамін D буває токсичним, однак, його надлишок в організмі може викликати гіперкальціємію.

Житель Канади, повернувшись з поїздки в Південно-Східну Азію, звернувся до лікарні, де виявили збільшення рівня креатиніну – важливого показника роботи нирок.

Про даний клінічний випадку повідомляється в Canadian Medical Association Journal.

Після здачі перших аналізів сімейний лікар наполіг на скасуванні прийому ліків від подагри і сечогінних препаратів. Але ці заходи не вплинули на результат через місяць. Аналізи говорили, що нирки чоловіки виходять з ладу.

Після ряду обстежень медики встановили, що самі нирки здорові. Разом з цим, виявлено високі рівні кальцію та паратиреоїдного гормону, який регулює виведення кальцію з організму. Подібне спостерігається при надлишку вітаміну D в організмі.

Пацієнт розповів, як після консультації з натуропатом, він почав приймати високі дози вітаміну D, що тривало 2,5 роки. Ситуація ускладнилася після поїздки в Азію, де чоловік приймав сонячні ванни по 6-8 годин на день. Під дією сонячних променів кількість вітаміну D збільшилася ще.

Щоб виправити становище медики прописали гідроксихлорохін, препарат який знижує рівень вітаміну D, але може бути токсичним для очей. На даний момент курс лікування пройдено, а рівень кальцію і вітаміну D в крові пацієнта в нормі.

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