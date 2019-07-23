З'ясувалася несподівана користь душа

Біомедичні інженери з Техаського університету в Остіні (США) з'ясували, що прийняття душа за 1-2 години до сну дозволяє значно поліпшити якість самого сну.

Вчені провели масштабний систематичний огляд 5322 досліджень, присвячених пошуку зв'язку між нагріванням тіла за допомогою води або прийняттям душу і якістю сну, пише EurekAlert!

При цьому фахівці враховували такі критерії, як час переходу від неспання до повноцінного сну, загальний час нічного відпочинку, відношення часу сну до часу, проведеного в ліжку, а також суб'єктивну якість сну.

Виявилося, що оптимальною температурою води для поліпшення якості сну є 40-42 градуси Цельсія. Це дозволяє скоротити час відходу до сну на 10 хвилин.

Wday

Температура тіла, як і сон, регулюється циркадними ритмами - 24-годинними ритмами, що формуються за рахунок молекулярного годинника в гіпоталамусі. У другій половині дня температура тіла на 1-1,5 градуса Цельсія вище, ніж під час сну, коли температура знижується до мінімуму.

За годину до сну температура тіла знижується на 0,25-0,5 градуса Цельсія і продовжує знижуватися, досягаючи найнижчого значення на початку пізнього періоду сну. Подальший підйом температури свідчить про швидке пробудження.

Тепла ванна стимулює кровообіг, сприяючи ефективному відведенню тепла через кровоносну систему рук і ніг і зниженню температури тіла. Тому прийом душа за 1-2 години до сну допомагає циркадному ритму нормалізуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що щоденний сон менше семи годин може призвести до розвитку атеросклерозу та інсульту.

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