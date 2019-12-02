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/ Здоровий спосіб життя

З'ясувалася користь нічних кошмарів

2.7т
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Страх, пережитий під час нічних кошмарів, допомагає впоратися зі стресом в реальному житті.

Такого висновку дійшли вчені з Женевського університету, передає Human Brain Mapping.

Вчені спостерігали за мозковою активністю 18 осіб під час сну і з'ясували, що коли їм снилися кошмари, то активізувалася острівна частка й поясна звивина головного мозку, що відповідають за стрес.

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Після пробудження ці ділянки мозку демонстрували зниження активності – люди турбувалися значно менше.

Ілюстрація

Ілюстрація

Фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, часто якісному сну перешкоджають стереотипи й міфи, пов'язані з цим видом відпочинку. Наприклад, багато хто вірить у правдивість трактувань у сонниках.

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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Так бы в сонники включить, вывод этот, но ведь - тоже опасно: начнут тогда ожидать стресс!))) А если серьезно - эта область знаний еще на уровне даже ниже, чем младенчество. Скорее, во внутриутробном состоянии, до первого серьезного прорыва. А прорыв - знаю, где должен быть, но не знаю, когда и как: не мое дело, пущай спецы позже открывают, дилетантам типа меня не стоит соваться. Хотя и даже мне на дилетантском уровне уже понятно, что прорыв будет лишь тогда, когда начнут анализировать связь сонного состояния с поведением этой области активности во время бодрствования (в некоторых моментах, где человек расслаблен - например, в пути движется, и сталкивается с резким изменением условий путешествия). И там есть что открывать - по себе знаю, так как: и сонные состояния, и моменты задействования этой области при бодрствовании - проверил на себе (по их способности помочь в чем-то сверх-актуальном для текущего момента жизни). Разумеется, это не сонники, посерьезнее. Но - пущай это будет говорить тот спец, кто реально откроет и объяснит, не для этого времени еще эти познания, а мне - моей пользы для моей жизни хватило, сверх-как-доволен, и - будя.
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ttt ta
ttt ta
Все исследования, в которых приняло участие меньше 30 человек, по определению из мат статистики являются фуфлом
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