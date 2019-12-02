З'ясувалася користь нічних кошмарів

Страх, пережитий під час нічних кошмарів, допомагає впоратися зі стресом в реальному житті.

Такого висновку дійшли вчені з Женевського університету, передає Human Brain Mapping.

Вчені спостерігали за мозковою активністю 18 осіб під час сну і з'ясували, що коли їм снилися кошмари, то активізувалася острівна частка й поясна звивина головного мозку, що відповідають за стрес.

Після пробудження ці ділянки мозку демонстрували зниження активності – люди турбувалися значно менше.

Ілюстрація Фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, часто якісному сну перешкоджають стереотипи й міфи, пов'язані з цим видом відпочинку. Наприклад, багато хто вірить у правдивість трактувань у сонниках.

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