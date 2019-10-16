Звички і мотивація: експертка розкрила секрет успішних занять спортом

Для того, щоб регулярно займатися спортом, не обов'язково силою змушувати себе робити це, потрібно всього лише полюбити виконувати вправи.

Про це написала експертка з психології зниження ваги, консультант з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що будь-який примус приречений на провал.

"Секрет людей, які регулярно займаються спортом, простий, – вони займаються тим, що приносить їм задоволення! Тіло кожного потребує руху, але для кожного він свій. Якщо спортом займатися не подобається, то найімовірніше, ви вибрали не той вид активності", – підкреслила Кален.

Експертка розкрила секрет успішних занять спортом

Експертка дала кілька важливих рекомендацій, які допоможуть займатися фізичними вправами із задоволенням:

Потрібно знайти вид спорту, який підходить. Для цього можна сробувати кілька з них, найкраще – по 2-3 тренування. Також важливо отримувати насолоду від процесу.

Хвалити себе за маленькі досягнення. Щоб з'явився видимий прогрес, необхідно займатися кілька місяців. Але багатьох це демотивує. Тому важливо не чекати швидких результатів і пам'ятати, що навіть кілька вправ – це теж прогрес.

Потрібно слухати своє тіло. Не обов'язково весь час займатися одним і тим же видом фізичних вправ. Кожен день треба звертати увагу на те, яка частина тіла "потребує руху".

Виробити правильні звички. Для регулярних занять спортом потрібна звичка, тому обов'язково займатися щодня хоча б по кілька хвилин. Тілу почне подобається, і воно буде просити ще активності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фізично активних людей, що збільшували тривалість вправ, ризик передчасної смерті знижувався майже вдвічі.

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