Звички і мотивація: експертка розкрила секрет успішних занять спортом

Для того, щоб регулярно займатися спортом, не обов'язково силою змушувати себе робити це, потрібно всього лише полюбити виконувати вправи.
Про це написала експертка з психології зниження ваги, консультант з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що будь-який примус приречений на провал.
"Секрет людей, які регулярно займаються спортом, простий, – вони займаються тим, що приносить їм задоволення! Тіло кожного потребує руху, але для кожного він свій. Якщо спортом займатися не подобається, то найімовірніше, ви вибрали не той вид активності", – підкреслила Кален.
Експертка розкрила секрет успішних занять спортом
Експертка дала кілька важливих рекомендацій, які допоможуть займатися фізичними вправами із задоволенням:
Потрібно знайти вид спорту, який підходить. Для цього можна сробувати кілька з них, найкраще – по 2-3 тренування. Також важливо отримувати насолоду від процесу.
Хвалити себе за маленькі досягнення. Щоб з'явився видимий прогрес, необхідно займатися кілька місяців. Але багатьох це демотивує. Тому важливо не чекати швидких результатів і пам'ятати, що навіть кілька вправ – це теж прогрес.
Потрібно слухати своє тіло. Не обов'язково весь час займатися одним і тим же видом фізичних вправ. Кожен день треба звертати увагу на те, яка частина тіла "потребує руху".
Виробити правильні звички. Для регулярних занять спортом потрібна звичка, тому обов'язково займатися щодня хоча б по кілька хвилин. Тілу почне подобається, і воно буде просити ще активності.
Багато учасниць марафону скаржаться, що не можуть себе змусити займатися спортом. Хтось купує абонемент у фітнес-клуб, сподіваючись, що витрачені гроші сподвигнуть його на регулярні фізичні вправи. Але будь-який примус приречене на провал, тому абонемент так і залишається припадати пилом на полке😢 ⠀ Секрет людей, які регулярно займаються спортом, простий, - вони займаються тим, що приносить їм задоволення! ☺️ Тіло кожного потребує русі, але для кожного воно своє. Якщо спортом займатися не подобається, то швидше за все, що ви вибрали не той вид активності. ⠀ Ловіть кілька рекомендацій, які допоможуть займатися спортом із задоволенням: ⠀ ✔️Найдіте те, що підходить саме вам: дивіться ролики, вивчайте, які види спорту існують. Головне - пробуйте різне, по 2-3 тренування. Якщо одне не підійшло, спробуйте інше, важливо отримувати задоволення від процесса😌 ⠀ ✔️Хваліте себе за маленькі досягнення. Щоб з'явився видимий прогрес потрібно займатися кілька місяців, і багатьох це демотивує. Тому важливо не чекати швидких результатів. Якщо сьогодні ви пробігли на хвилину більше або зробили 11 віджимань, а не 10 - це теж прогрес! 👍 ⠀ ✔️Слушайте своє тіло. Не обов'язково весь час займатися одним і тим же видом фізичних вправ. Кожен день звертайте увагу на те, яка частина тіла потребує русі. Якщо відчуваєте, що хочеться розворушити руки й плечі, то не потрібно сьогодні бігати, це принесе менше задоволення. ⠀ ✔️Виработайте правильні звички. Для регулярних занять спортом потрібна звичка, тому обов'язково займайтеся щодня хоча б кілька хвилин, навіть одну. Тіла почне подобається, і воно буде просити ще активності. ⠀ Який вид фізичної активності ваш найулюбленіший? Діліться в комментаріях☺️ ⠀ 🙋Чтоби знизити вагу на марафоні не обов'язково займатися спортом, але багато учасниць після тренінгу починають регулярно і з задоволенням займатися фізичними упражненіямі☺️ Щоб поставити мені запитання про марафоні і дізнатися дату найближчого старту тренінгу, напишіть "ТАК" в Дірект☺️ ⠀ # еленакален_совети # схуднення # пітаніедляпохуденія # похудетьлегко # бездіет
Як повідомляв OBOZREVATEL, у фізично активних людей, що збільшували тривалість вправ, ризик передчасної смерті знижувався майже вдвічі.
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