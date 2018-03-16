Зверніть увагу: поза уві сні може вбити або вилікувати

Якість сну завжди позначається на самопочутті та настрої. Але буває, що навіть проспав свої необхідні 8 годин, все одно прокидаєшся розбитим і втомленим.

Багато що залежить від пози, в якій ми спимо, передає Express. Якщо вам не комфортно, сон порушується. Більш того, як з'ясували вчені, правильно обрана поза сну допомагає позбутися від безлічі проблем зі здоров'ям.

На спині

Такий стан уві сні допомагає позбутися від болю в спині, оскільки голова, шия і хребет знаходяться в нейтральному положенні. А також пов'язаних з нею головними болями і запамороченнями.

Ця поза врятує і тих, кого постійно мучить печія - кислота не потрапляє в стравохід і рефлюкс відступає.

Не можна спати на спині тим, у кого трапляється апное сну - в цьому випадку язык може блокувати дихальну систему і привести до асфіксії.

На боці

Це також поза, що рятує від печії.

Крім того, вона допоможе усунути болі в спині і шиї, зокрема, спровокованої міжхребцевої грижею, оскільки в такому положенні подовжується хребет і знімаються защемлення.

Це ще й ідеальна поза для сну в разі хропіння, оскільки дозволяє дихальним шляхам залишатися максимально відкритими.

На животі

А ця поза навпаки, може призвести до появи багатьох неприємностей зі здоров'ям.

Зокрема, перше, що дасть про себе знати - спина і шия, оскільки хребет тривалий час знаходиться в напрузі і не розслабляється.

Крім того, зростає навантаження на м'язи і суглоби, від чого виникає оніміння кінцівок і біль в суглобах, що надалі приведе до розвитку артриту.

Поза ембріона

Це оптимальна поза для вагітних, оскільки дає можливість розслабити всі м'язи одночасно. Для найкращого ефекту варто також покласти подушку між колін.

Однак і тут варто бути обережніше - якщо сильно підтягнути коліна до живота, а голову до грудей, перекриваються дихальні шляхи, що призведе до нестачі повітря і поганого самопочуття після пробудження.

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