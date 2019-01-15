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/Здоровий спосіб життя

Знижують сексуальний потяг: названі продукти

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Лікарі рекомендують перед сексом уникати вживання певних продуктів.

Наприклад, на сексуальний потяг може вплинути навіть звичайна вода, відзначають екперти UkrHealth.

1. Смажене. Смажені продукти знижують функцію печінки, і для її підтримки організм витрачає зайву енергію. Як наслідок, розвиваються апатія і млявість.

Знижують сексуальний потяг: названі продукти

WowFood

2. Соєве молоко. Таке молоко часто вважають за краще люди, які не переносять коров'яче. Але фахівці зазначають, що соєве молоко містить в собі рослинні естрогени, які можуть впливати на гормональний фон організму. Якщо, наприклад, у жінки і без того досить високий рівень естрогенів, через "передозування" ним сексуальний потяг може постраждати.

3. Молочні продукти. Вони вважаються корисними, але багато їдять їх у занадто великій кількості. Тим часом, морозиво, сир, сметана та інші молочні продукти – це джерело насиченого жиру, засвоєння якого вимагає від організму досить серйозних зусиль. Коли організм витрачає багато ресурсів на травлення, це знижує тонус, а разом із ним і сексуальний настрій.

4. Алкоголь. Тільки в дуже невеликій кількості алкоголь допомагає розслабитися і посилити сексуальний потяг. Якщо випивається більше однієї порції, організм перетворюється в машину з виведення токсинів і починає відчувати зневоднення.

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5. Фастфуд. Страви фастфуду містять велику кількість калорій і жиру, а, крім того, нерідко напхані різними хімікатами. Лікарі рекомендують не перевищувати ліміт у три порції фастфуду на тиждень, інакше гормональний дисбаланс, а разом із ним і зниження сексуального потягу вам забезпечені.

6. Вода з-під крана. За словами експертів, для очищення водопровідної води використовуються хімічні речовини, здатні позначитися на гормональній діяльності організму і поїзді. Воду потрібно кип'ятити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 днів без алкоголю поліпшать секс, сон і дозволять схуднути.

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