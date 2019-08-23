Знайдено простий спосіб продовжити життя

Вчені з'ясували, що регулярні фізичні навантаження значно знижують ризик ранньої смертності.

За їхніми даними, навіть прибирання в квартирі може сприяти збільшенню тривалості життя, пише British Medical Journal.

Фахівці вивчили вісім досліджень, в яких взяли участь 36 тисяч осіб старше сорока років. Випробовуваних поділили на чотири групи за рівнем їх щоденної активності, в середньому за їх життям спостерігали близько шести років.

Спостереження показало, що ризик передчасної смерті у найбільш рухливій категорії людей скорочується на 73%, а у другій за активністю групи – на 66%.

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Вчені також стверджують, що для підвищення тривалості життя при сидячому способі досить ходити швидким кроком по 24 хвилини на день, або цей же час витратити на фізичне навантаження середнього ступеня інтенсивності.

Фахівці також з'ясували, що ризик передчасної смерті підвищується більш ніж у два рази, якщо людина проводить по дев'ять-десять годин у сидячому положенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працюючим людям необхідна відпустка не менше трьох тижнів на рік, щоб зберегти здоров'я і дожити до похилого віку.

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