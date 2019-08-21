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/ Здоровий спосіб життя

Знайдена несподівана користь зайвої ваги

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Люди з надмірною вагою легше, ніж худі, переносять аномальну спеку.

До такого висновку прийшли російські вчені у своїй доповіді "Зміна клімату і здоров'я: оцінка, індикатори, прогнози", передає "РИА Новости".

У дослідженні наголошується, що надлишкова маса тіла не тільки не є фактором ризику смерті і серцево-судинних ускладнень під час аномальної спеки, але навпаки, дозволяє легше пережити негоду.

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"Зростає апетит": дієтолог назвала несподівану причину набору ваги

Зайва вага рятує під час спеки

Зайва вага рятує під час спеки

Ілюстрація

Учені пояснюють, що питома теплопровідність жирових тканин нижча, ніж інших тканин у організмі, тому, коли температура навколишнього середовища стає вищою температури шкіри, жировий прошарок заважає проходженню тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна назвала причини того, чому організму складніше скинути зайву вагу.

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ожиріння
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