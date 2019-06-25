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/Здоровий спосіб життя

Знайдена мінімальна небезпечна доза алкоголю

1.2тЧитати матеріал російською

Вживання навіть 0,5 літра пива або великого келиха вина сприяє порушенню почуття волі у здорових людей.

До такого висновку прийшли нейробіологи Університету Сассекса в Великобританії. Під час дослідження фахівці вивчили вплив низьких доз алкоголю, які не викликають помітних порушень у поведінці, передає "Лента.ру".

Учені спробували знайти зв'язок між вольовою дією і фізичним стимулом.

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Знайдена небезпечна доза алкоголю

Знайдена небезпечна доза алкоголю

Так, піддослідні пили алкоголь, щоб його вміст у крові не перевищував межу, допустиму для водіння. Виявилося, що при цьому добровольці ще сильніше пов'язували вольову дію і стимул, ніж зазвичай.

На думку дослідників, це говорить, що вживання невеликих доз спиртного змушує людину відчувати, що вона контролює ситуацію, коли в дійсності це не так.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Анна Галіцина порадила людям, які стежать за своєю фігурою, повністю відмовитися від вживання міцних алкогольних напоїв.

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Місце
Великобританія
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