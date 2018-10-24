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/Здоровий спосіб життя

З'їдає нікотин: знайдений революційний спосіб боротьби з курінням

5.2тЧитати матеріал російською

У Каліфорнійському університеті вчені почали випробовувати вакцину, яка покликана допомогти людям позбутися від нікотинової залежності.

Поки її дають лише нікотинозалежним мишам. В основі препарату лежить фермент NicA2-J1, який буквально поїдає нікотин, пише журнал Science.

"Нові ліки руйнують молекули нікотину безпосередньо в потоці крові - до надходження його в головний мозок. Це скорочує побічний вплив на психіку", - йдеться в статті.

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Також зазначається, що препарат бореться не тільки з бажанням палити, але і з самою "ломкою" курців.

На відміну від препаратів минулих років, новий фермент не руйнує всі 100% нікотину. Незначна частина все ж залишається в організмі, що дозволяє знизити болючі наслідки для курців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відмови від куріння самопочуття поліпшується вже через кілька днів.

Об'єкт
куріння
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