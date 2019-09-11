Жир на животі виявився дуже небезпечним для здоров'я

Вісцеральний (черевний) жир виявився надзвичайно небезпечним для здоров'я. Він провокує розвиток серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших захворювань.

До такого висновку прийшли фахівці з Уппсальского університету Швеції. Причому внутрішній жир особливо небезпечний для жінок.

"Такі результати нас здивували. Особливо, якщо враховувати, чим загрожує кілограм черевного жиру. Так, кожен набраний кілограм вісцерального жиру може збільшити ризик розвитку діабету другого типу у жінок більш ніж у сім разів. Така ж кількість жиру у чоловіків підвищує ймовірність появи захворювання трохи більш ніж у два рази", – сказав доктор Аса Йоханссон.

Він додав, що під час набору ваги ризик отримати діабет значно вищий у менш повних людей. Поява ж додаткового жиру у достатньо повної людини діє на здоров'я менш згубно.

Причиною появи абдомінального жиру вчені називають малорухливий спосіб життя.

Жир на животі виявився небезпечним для здоров'я the-challenger

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі ефективні способи позбутися жиру на животі.

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