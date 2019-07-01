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/Здоровий спосіб життя

Жінці вдалося скинути 340 кілограмів: фото до і після

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Американка Мілла Кларк, яка важила 340 кілограмів, змогла схуднути майже у п'ять разів.

Так, жінка, з дитинства страждала від ожиріння. Коли вона вийшла заміж, її вага становила понад 180 кілограмів, а після народження першої дитини вона перевищила 220 кілограмів, пише Daily Mail.

Потім її стан погіршився через те, що на нозі почала рости лімфедема. З часом вага цього утворення досягла 20 кілограмів. Через це жінка перестала ходити.

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Мілла Кларк до схуднення

Мілла Кларк до схуднення

Скріншот з відео

Однак, три роки тому фахівець із баріатричної хірургії Юнань Новзарадан погодився допомогти Кларк. Її схуднення знімали для реаліті-шоу My 600lb Life, яке виходить на каналі TLC.

Спочатку жінці довелося самостійно скинути 45 кілограмів. Лише після цього її змогли прооперувати і видалити лімфедему. Протягом наступних трьох років жінка пережила баріатричну операцію, видалення надлишків шкіри і протезування колінних суглобів. Після закінчення лікування її вага скоротилася до 70 кілограмів.

Мілла Кларк після схуднення

Мілла Кларк після схуднення

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії провели дослідження, яке довело ефективність заміни вуглеводів на жири в харчуванні.

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Так она весила 340 и похудела на 340? В ноль ушла? Ппц
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