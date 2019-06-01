Жінка відмовилася від алкоголю, і це повністю змінило її життя

Молода британська блогер Лорі Макаллістер кинула пити в один момент, що допомогло їй суттєво змінити своє життя на краще і обзавестися власним житлом.

Свою історію 28-річна жінка розповіла BBC.

Відзначається, що жінка жила в Лондоні і постійно розважалася, випивала з друзями, була зайнята різними справами і погано харчувалася.

За її словами, її друзі б не сказали, що у неї проблеми з алкоголем, але постійне занепокоєння тільки погіршувалося пияцтвом, внаслідок чого вона все частіше прокидалася, не розуміючи, як добралася додому.

В один день вона прокинулася абсолютно розбитою і створила блог під назвою "Дівчина і Тонік", де нагадувала собі, що вживати алкоголь для веселощів зовсім не обов'язково.

Незабаром після цього у неї стали з'являтися нові накопичення, вона зрозуміла, що хоче більше розміреного життя, ніж в Лондоні, і вирішила купити житло в провінції.

Для початку Лорі переїхала на півроку до батьків, а потім зняла будинок у брата, додатково стала викладати йогу, при цьому, рідні повністю її підтримували.

"Вони підтримують моє рішення стати найщасливішою людиною, якою я можу бути. Було дуже приємно мати їх підтримку і жити ближче до них", - говорить блогер.

За 18 місяців вона заощадила 10 тисяч фунтів (340 тисяч гривень) та вже купила свій будинок, перестала платити за оренду, почала читати книги і завела собаку.

Хоча Лорі говорить, що ніколи не відрізнялася сильною волею, в оточенні вона вважалася "збоченцем" через відмову пити, але знайшла друзів, що не п'ють.

"Для мене все залежить від вибору - ви все одно можете бути щасливою нормальною людиною без випивки", - говорить вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якими жорстокими наслідками обернулася для жінки економія на пластичних операціях.

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