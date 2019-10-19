Здоровий та якісний сон: вчені назвали головні секрети

Норма сну за тривалістю є індивідуальною для кожної людини, але всім без винятку потрібно дотримуватися одних правил, щоб нічний відпочинок був якісним.
Насамперед, всі ліки потрібно вживати тільки за призначенням лікаря, оскільки деякі медикаменти можуть заважати нормальному сну, повідомили на сторінці українських медиків-блогерів "Свій док" в Instagram.
Друге правило – спальня повинна асоціюватися із відпочинком, а не робочим місцем. Не варто довго дивитися на ніч телевізор, а комп'ютером і зовсім краще користуватися в іншому приміщенні.
"Якщо у вас є джерела світла і шуму, і ви не можете ними керувати, наприклад музика сусідів або ліхтар на вулиці, використовуйте маску для сну і беруші. Дбайте, щоб спальня була прохолодною, відкривайте перед сном вікна на декілька хвилин або включайте кондиціонер, підбирайте необхідний одяг і ковдри", – порадили лікарі.
Сон
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Медики наголосили, що якщо у вас є проблеми з засинанням, ви довго крутитесь у ліжку і не можете відпочити, потрібно використовувати методики релаксації.
Гігієна сну ⠀ Гарний сон - НЕ означає просто много сну, Кількість, яка потрібна Кожній людіні різна. Важлівою є якість сну. Дотримання питань комерційної торгівлі порад может помочь у налагодженні проблем зі сном. ⠀ З д о р о в 'я ⠀ Як знає КОЖЕН, хто намагався заснути Із Закладення носом або головного болем, проблеми з фізичним здоров'ям могут перешкоджаті хорошому сну. Намагались унікат прийому ліків, не потішать з лікарем, оскількі іноді смороду могут перешкоджаті нормальному сну, если вам не підходять. ⠀ З е р е д о в і щ е ⠀ Спальня винна буті в такому місці, Пожалуйста асоціюється зі сном. За мірі возможности, краще дивитись телевізор, користуватись комп'ютером в ІНШОМУ пріміщенні. Загальна факторами, Які могут впліваті на наш сон, є світло, шум и температура. Если у вас є джерела світла и шуму, Якими ви не можете Керувати, например, від вуличного ліхтаря або музики сусіда, ви можете використовуват маску для очей або беруші. Дбайте про ті, щоб спальня булу прохолодною, відчіняйте вікна перед сном на декілька хв в прохолодну пору або включайте кондиціонер в Спекотно период, підбірайте відповідні ковдри, одяг. ⠀ В і д н о ш е н н я ⠀ лежать несплючі в ліжку, особливо перед важлівім днем, может змусіті нас хвілюватіся и відповідно ЦІ хвілювання ускладнюють засинання. Прогресивні методики релаксації могут помочь вам розслабітіся в цею годину - безкоштовна аудіо-путівник по прогресивний розлабленню можна скачать з веб-сайту сну Фонду Псіхічного здоров`я: www.HowDidyouSleep.org. Если у вас проблеми зі сном продовжуються более місяця - зверніться до лікаря! ⠀ З п о с і б ж і т т я ⠀ Чи не слід Їсти велику Кількість їжі, напої, що містять много кофеїну або цукри перед сном. Фізичні НАВАНТАЖЕННЯ краще НЕ делать перед сном, тому что смороду збільшують Викид адреналіну в організмі, что ускладнює сон. ⠀ Джерело: Mental Health Foundation ⠀ Автор: @dr_beata_nad ⠀ Хорошого вам сну 💫
Як писав OBOZREVATEL, часто якісному сну перешкоджають стереотипи і міфи, пов'язані з цим видом відпочинку. Наприклад, багато хто вірить у правдивість трактувань у сонниках.
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