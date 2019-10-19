Здоровий та якісний сон: вчені назвали головні секрети

Норма сну за тривалістю є індивідуальною для кожної людини, але всім без винятку потрібно дотримуватися одних правил, щоб нічний відпочинок був якісним.

Насамперед, всі ліки потрібно вживати тільки за призначенням лікаря, оскільки деякі медикаменти можуть заважати нормальному сну, повідомили на сторінці українських медиків-блогерів "Свій док" в Instagram.

Друге правило – спальня повинна асоціюватися із відпочинком, а не робочим місцем. Не варто довго дивитися на ніч телевізор, а комп'ютером і зовсім краще користуватися в іншому приміщенні.

"Якщо у вас є джерела світла і шуму, і ви не можете ними керувати, наприклад музика сусідів або ліхтар на вулиці, використовуйте маску для сну і беруші. Дбайте, щоб спальня була прохолодною, відкривайте перед сном вікна на декілька хвилин або включайте кондиціонер, підбирайте необхідний одяг і ковдри", – порадили лікарі.

Сон medium

Медики наголосили, що якщо у вас є проблеми з засинанням, ви довго крутитесь у ліжку і не можете відпочити, потрібно використовувати методики релаксації.

Як писав OBOZREVATEL, часто якісному сну перешкоджають стереотипи і міфи, пов'язані з цим видом відпочинку. Наприклад, багато хто вірить у правдивість трактувань у сонниках.

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