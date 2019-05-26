Здоровий сон: 7 причин спати на лівому боці

Вчені нагадують, що положення, у якому ви спите, має велике значення. Поза уві сні може стати причиною хропіння і проблем з шлунково-кишковим трактом. Також від того, як ви влаштувалися у ліжку, залежить робота серця.

Деякі люди малорухливі уві сні, інші постійно крутяться. Здається, це не має великого значення, але рівно до того моменту, поки ви не прокидаєтеся з почуттям болю в тілі.

Варто пам'ятати, що коли ви спите, ваше тіло продовжує активно працювати. Шлунково-кишковий тракт перетравлює їжу, мозок аналізує нову інформацію, кров циркулює по венах і судинах, клітини розмножуються, а імунна система бореться з можливою інфекцією. Як з'ясувалося, позиція, яку ви займаєте під час сну, має величезне значення в тому, наскільки ефективні всі ці процеси, і насправді існує найкраща поза.

Спати частіше на лівому боці - золотий стандарт, і у нас є 7 вагомих причин, чому це так, пише Health and Human.

Робота ШКТ

Травлення триває незалежно від того, спить людина, або ні. Ви можете допомогти своєму тілу виконувати цю роботу з мінімальними зусиллями, вмостившись на лівий бік. Справа в тому, що шлунок зміщений ліворуч, і така позиція уві сні по-перше дозволяє їжі легше просуватися в товсту кишку, а по-друге сприяє вільному потоку травних ферментів.

Особливість будови серцево-судинної системи

Це може здатися несуттєвим, але коли ви спите на лівій стороні, то полегшуєте роботу серця. Ваша аорта несе кров, насичену киснем, від серця до всіх частин тіла. Аорта згинається вліво на самому початку свого шляху.

Положення хребта під час сну

Чим більше тиск на спину під час сну, тим більше зусиль потрібно вашим м'язам, щоб тримати все на своєму місці. Хто з нас не прокидався хоч раз з напругою в спині або шиї після ночі в незручній позі? Сон на лівому боці знімає навантаження з хребта і допомагає позбутися від болю в спині завдяки вже описаноому вище поліпшенню кровообігу. Лікарі називають це "каскадним ефектом", коли завдяки правильній роботі кровоносної системи зменшується напруга в м'язах.

Рух лімфи та імунітет

Лімфатична система являє собою мережу судин, які несуть прозору рідину, що називається лімфою. Ця система відіграє ключову роль у розподілі рідини в організмі, і, як наслідок, впливає на імунну функцію. Лімфа допомагає очищати клітини від токсинів і продуктів життєдіяльності, тому блокування в будь-якому місці системи може погіршити загальний стан. Сон на лівій стороні тіла допомагає лімфатичній системі фільтрувати відходи.

Позбавлення від печії

Печія часто є побічним ефектом їжі перед сном, оскільки положення лежачи спрощує проникнення шлункового соку в стравохід. Вчені виявили, що сон на лівому боці зводить до мінімуму шанси виникнення печії, в той час як сон на правій – навпаки її провокує. Це пов'язано з тим, що під час сну на правій стороні нижній стравохідний сфінктер розслаблюється і легко може пропустити кислоту в стравохід.

Якщо жінка вагітна

Лежачи на лівому боці жінка забезпечує кращий приплив крові до плоду, а значить дитина точно отримує необхідний кисень і поживні речовини.

Хропіння уві сні

Якщо ваша кохана людина хропе, або ви самі страждаєте хропінням, то точно не слід спати на спині. Адже уві сні рот, горло і язик розслабляються і можуть частково перекривати дихальні шляхи. Тому краще перевернутися на бік.

Порада

Спробуйте спати з подушкою між колінами або за спиною, щоб не допустити перекочування. Інший трюк: помінятися зі своїм партнером місцями в ліжку, це змусить ваш мозок знову вирішувати, яка позиція сну "правильна", і буде легко завести нову звичку спати на лівому боці.

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