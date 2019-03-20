Зберігають красу: названі топ-5 корисних продуктів

У раціоні кожної жінки, яка прагне мати чудовий вигляд в будь-якому віці, повинні бути п'ять корисних продуктів.

Експерти виділили овочі, молочні продукти, шоколад, а також рибу (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Молочні продукти. В основі сирів і йогуртів - кальцій, який необхідний організму для здоров'я кісток, зубів, волосся і нігтів. Тому правильне споживання молочних продуктів допомагає жінкам не тільки підтримувати здоров'я, але і забезпечує їм гарну поставу. Однак слід пам'ятати, що надмірне поїдання сиру може привести до ожиріння. Тому дієтологи радять їсти його не більше 200 грамів на тиждень.

Червона риба. Риба містить необхідні для жінки кислоти Омега-3. Саме вони забезпечують пружність і еластичність шкіри. Тому, ввівши в раціон червону рибу, жінка може забути про передчасні зморшки і надовго збереже молодість свого обличчя. Для досягнення такого ефекту дієтологи радять вибирати сьомгу, лосось або горбушу. Рибу корисно вживати мінімум 2 рази на тиждень.

Продукти, що містять вітамін С. До цієї категорії відносяться ківі, цитрусові, журавлина і болгарський перець. Як відомо, вітамін С допомагає підтримувати пружність шкіри. Крім цього, такі продукти зміцнюють імунну та нервову системи, підвищує захисну функцію організму.

Броколі. Овоч позитивно впливає на нервову систему людини завдяки високому вмісту вітаміну В. Регулярне вживання цього овоча допомагає не тільки боротися з бактеріями в організмі, але і продовжити свою молодість. Жінкам дієтологи рекомендують їсти брокколі мінімум 2 рази на тиждень.

Горький шоколад. Ті жінки, які відмовилися від цукру і солодощів, можуть отримувати глюкозу від гіркого шоколаду. Він багатий маргнієм, міддю, цинком і фосфором, допомагає зміцнити кістки і нормалізувати гормональний фон. Однак лікарі рекомендують їсти не більше 25 грамів шоколаду на день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова надала пам'ятку, в якій розповіла, що потрібно їсти, щоб схуднути без дієт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся