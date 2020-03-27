Запорука міцного імунітету: експерти розповіли, як правильно спати, щоб не хворіти

Лікарі в один голос твердять: без якісного сну організм стає ослабленим і буде легко піддаватися будь-якої інфекції. Тому в умовах карантину та підвищеного ризику зараження коронавірусом ця умова особливо важлива.

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Але, як кажуть експерти, важливо не просто багато спати, а спати правильно – так, щоб організм повноцінно відпочивав і заряджався енергією.

Отже, MedOboz зібрав для вас ряд рекомендацій фахівців, слідуючи яким ви навчитеся якісному сну.

Витрачайте на засинання не більше 15 хвилин

Ідеальний варіант для засипання – ліг, заплющив очі і заснув. А не полежав годину на одному боці, потім ще півгодини - на іншому, змушуючи себе "відключитися".

Другий варіант – таке собі насильство на власним організмом, в результаті якого заснути таки вийде, але при цьому нервова система продовжить активно працювати, від чого вранці ви прокинетеся таким же втомленим, як і були до сну.

"Якщо ви розумієте, що не можете заснути, вставайте з ліжка і йдіть займатися чимось монотонним: напишіть на папері якийсь текст (наприклад, вірш або пісню, яку знаєте напам'ять), погортайте давно прочитаний журнал і т.д. А коли відчуєте дрімоту, йдіть в ліжко", – радить психотерапевтиня Лариса Россол. Головне при цьому, відмовтеся від яскравого холодного білого світла – він не дасть вам розслабитися.

Сон повинен бути тривалим і міцним Рsychologies

Заведіть вечірні ритуали

Щоб налаштуватися на сон, потрібно створити певні умови. "Ланцюжок конкретних дій перед тим, як лягти в ліжко, виробляє умовний рефлекс: дію пройдено, пора спати. А значить і заснути виходить швидко і легко, при цьому ви будете відпочивати повноцінно", – відзначає експертка.

Для таких ритуалів, за її словами, підходить сеанс самомасажу, вечірні б'юті-процедури, читання книги і т.д. Головне, щоб заняття не дратувало нервову систему (як, наприклад, читання новин або перегляд фільму), а розслаблювало її.

Лягайте спати в один і той же час

"Сьогодні - о 21.00, а завтра – о 02.00. Такий підхід аж ніяк не правильний, оскільки такий сон більше схожий на "режим екстреного відключення", ніж на повноцінний відпочинок", – говорить терапевтиня Наталія Гордієнко.

Вона зазначає, що спати завжди потрібно лягати в один і той же час (як і прокидатися), оскільки це сприяє більш спокійному і міцному сну. Крім того, спати потрібно лягати якомога раніше до півночі, адже згідно "налаштувань організму за замовчуванням", оптимальний проміжком часу для якісного сну (коли повністю відновлюються всі системи організму, в тому числі і нервова) – з 21.00 до 03.00. І чим більшу частину цього періоду ви "захопите", тим краще буде для вашого самопочуття.

Відмовтеся від гаджетів

Телевізор, лептоп, смартфон, планшет – всьому цьому не місце у вашій спальні, принаймні у включеному стані. "Їх використання перед сном (читання, перегляд відео, розгадування головоломок і т.д.) не дозволяє нервовій системі розслабитися (через яскраве світло і потік інформації), від чого страждає і процес засинання, і якість відпочинку", – говорить невропатолог Віктор Мацишін.

Крім того, експерт рекомендує на ніч щільно закривати штори і гасити будь-які джерела світла, оскільки, навіть коли ви спите, ваш мозок реагує на всілякі спалахи і подразники, від чого порушується вироблення гормону сну і страждає якість відпочинку.

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