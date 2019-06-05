Заняття спортом у спеку: фітнес-тренер дала слушні поради

Відомий фітнес-тренер Анастасія Новікова розповіла, чому в літній час, із підвищенням температури повітря, з'являється млявість і разом із цим небажання тренуватися.
Як із цим боротися і займатися спортом під час спеки, вона пояснила на своїй сторінці в Instagram. ⠀
Тренування в спеку
Журнал Здоров'я
Вода. Питний режим ніхто не відміняв, пийте чисту негазовану воду маленькими порціями протягом дня, постійно.
Жодних солодких газованих напоїв, коктейлів, лимонадів із цукром і так далі. Воду не замінить нічого!
Пийте під час тренувань інозин: допомагає відчувати себе краще, покращуючи кровообіг серцевого м'яза, покращує транспорт кисню в клітини м'язових тканин, поповнює запаси енергії, що витрачаються при фізичних навантаженнях.
Ще одна корисна добавка — ізотоніки. Цей напій заповнює втрату основних електролітів: натрій, калій, магній; відновлює водно-сольовий баланс організму.
Ще однією доброю добавкою для підтримки серця є Л-карнітин, пити протягом дня по 2-3 рази на день. ⠀
Що стосується самих тренувань: ⠀
необхідно збільшити час відпочинку між підходами, дихання повинно повністю відновлюватися;
знизьте інтенсивність тренувань, не женіться за новими рекордами або надіями "накачатися за місяць перед відпусткою".
ТРЕНУВАННЯ ПІД ЧАС спеки ☀️ ⠀ У літню пору, з підвищенням температури повітря з'являється млявість, втома, задишка, втрачається апетит і разом з усім цим речам і бажання тренуватися, правда? ⠀ Як з цим боротися? ⠀ 🧡Вода і ще раз ВОДА 💧 Питний режим ніхто не відміняв 😊 Пийте чисту негазовану воду маленькими порціями протягом дня, постійно! Ну і звичайно ніяких солодких газованих напоїв, коктейлів мохіто, лимонадів з унцією цукру і так далі. Воду не замінить нічого! 🙏🏻 ⠀ 🧡Пейте під час тренувань инозин: допомагає вам відчувати себе краще під час тренування, покращуючи кровообіг серцевого м'яза; - покращує транспорт кисню в клітини м'язових тканин, поповнює запаси енергії, що витрачаються при фізичних навантаженнях; ⠀ 🧡 Ще одна добавка, вкрай корисна для мене - ізотоніки 🥤 Цей напій заповнює втрату основних електролітів: натрій, калій, магній. Відновлює водно-сольовий баланс організму. ⠀ 🧡 Ще однією доброю добавкою для підтримки серця є Л карнітин. Я його п'ю протягом дня по 2-3 рази на день. ⠀ Що стосується самих тренувань: ⠀ 🧡 необхідно збільшити час відпочинку між підходами! Дихання повинно повністю відновлюватися; 🧡снізьте інтенсивність тренувань, не женіться за новими рекордами або надіями "накачати за місяць перед відпусткою" 🤗 ⠀ Дякую за вашу увагу)) Якщо інформація корисна, чекаю зворотний зв'язок ❤️☺️. . . # треніровківжару # инозин # фітнестренер # fitnote_добавкі # фітнесблог # онлайндіетолог # тренерка # фітнесшкола
Як писав OBOZREVATEL, для підтримки стрункості не можна на сніданок їсти каші швидкого приготування, гранолу і пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.⠀
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