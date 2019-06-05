Заняття спортом у спеку: фітнес-тренер дала слушні поради

Відомий фітнес-тренер Анастасія Новікова розповіла, чому в літній час, із підвищенням температури повітря, з'являється млявість і разом із цим небажання тренуватися.

Як із цим боротися і займатися спортом під час спеки, вона пояснила на своїй сторінці в Instagram. ⠀

Тренування в спеку Журнал Здоров'я

Вода. Питний режим ніхто не відміняв, пийте чисту негазовану воду маленькими порціями протягом дня, постійно.

Жодних солодких газованих напоїв, коктейлів, лимонадів із цукром і так далі. Воду не замінить нічого!

Пийте під час тренувань інозин: допомагає відчувати себе краще, покращуючи кровообіг серцевого м'яза, покращує транспорт кисню в клітини м'язових тканин, поповнює запаси енергії, що витрачаються при фізичних навантаженнях.

Ще одна корисна добавка — ізотоніки. Цей напій заповнює втрату основних електролітів: натрій, калій, магній; відновлює водно-сольовий баланс організму.

Ще однією доброю добавкою для підтримки серця є Л-карнітин, пити протягом дня по 2-3 рази на день. ⠀

Що стосується самих тренувань: ⠀

необхідно збільшити час відпочинку між підходами, дихання повинно повністю відновлюватися;

знизьте інтенсивність тренувань, не женіться за новими рекордами або надіями "накачатися за місяць перед відпусткою".

Як писав OBOZREVATEL, для підтримки стрункості не можна на сніданок їсти каші швидкого приготування, гранолу і пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.⠀

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram