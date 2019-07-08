Замість тренувань: дієтолог назвала топ-5 способів спалити калорії

Позбутися від зайвих кілограмів можна не тільки за допомогою звичних тренувань і дієт. Для цієї мети підійде навіть похід по магазинах.

Дієтолог Христина Лобановска на своїй сторінці в Instagram розповіла про альтернативи фізичним вправам, які хоч і ефективні, проте не всім припадають до душі.

Експерт назвала топ-5 способів спалити калорії:

шопінг;

прибирання;

холод;

непосидючість;

розумова активність.

Раніше MedOboz повідомляв, що вживання літніх фруктів в необмежених кількостях може привести до набору зайвої ваги.

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