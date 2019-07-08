Замість тренувань: дієтолог назвала топ-5 способів спалити калорії

Позбутися від зайвих кілограмів можна не тільки за допомогою звичних тренувань і дієт. Для цієї мети підійде навіть похід по магазинах.
Дієтолог Христина Лобановска на своїй сторінці в Instagram розповіла про альтернативи фізичним вправам, які хоч і ефективні, проте не всім припадають до душі.
Експерт назвала топ-5 способів спалити калорії:
шопінг;
прибирання;
холод;
непосидючість;
розумова активність.
5 способів витратити більше калорій 😱👌🏻 ☑️Шоппінг. Вчені стверджують, що 30 хвилин активного шопінгу спалюють близько 100 ккал ☝🏻 ☑️Уборка. Ваше ставлення докорінно зміниться до неї, якщо я вам скажу, що наведення порядку в шафі, миття підлог - допомагають витрачати цілих 300 ккал і роблять вас стрункіше 🔥 ☑️ Холод. Так, не найприємніше відчуття, але хто мріє витрачати більше калорій - прохолода вельми корисна! Професор Рональд Кан з'ясував, що бурий жир в тілі людини спалюється в кілька разів швидше в умовах холоду. ☑️ Непосидючість. Серія досліджень фахівцями з клініки Мейо з'ясувала, що люди, які вовтузяться, сидячи на робочому місці - витрачають на цілих 150 ккал більше, ніж ті, хто сидить спокійно) ☑️Умственная активність. Рішення складних завдань збільшує витрату глюкози в організмі. Соответсвенно і ккал витрачається більше 🙈 Як вам такі способи позбавлення від зайвих кг? 😊 Ваша, дієтолог Крістіна Лобановська ❤️ # набіpаемсясіл # доктордіетолог # діетологкіев # персональнийдіетолог # зожніколаев # ппніколаев # стопжір # счaстлівийіюль
Раніше MedOboz повідомляв, що вживання літніх фруктів в необмежених кількостях може привести до набору зайвої ваги.
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