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/Здоровий спосіб життя

Замість тренувань: дієтолог назвала топ-5 способів спалити калорії

6.4тЧитати матеріал російською

Позбутися від зайвих кілограмів можна не тільки за допомогою звичних тренувань і дієт. Для цієї мети підійде навіть похід по магазинах.

Дієтолог Христина Лобановска на своїй сторінці в Instagram розповіла про альтернативи фізичним вправам, які хоч і ефективні, проте не всім припадають до душі.

Експерт назвала топ-5 способів спалити калорії:

  • шопінг;

  • прибирання;

  • холод;

  • непосидючість;

  • розумова активність.

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5 способів витратити більше калорій 😱👌🏻 ☑️Шоппінг. Вчені стверджують, що 30 хвилин активного шопінгу спалюють близько 100 ккал ☝🏻 ☑️Уборка. Ваше ставлення докорінно зміниться до неї, якщо я вам скажу, що наведення порядку в шафі, миття підлог - допомагають витрачати цілих 300 ккал і роблять вас стрункіше 🔥 ☑️ Холод. Так, не найприємніше відчуття, але хто мріє витрачати більше калорій - прохолода вельми корисна! Професор Рональд Кан з'ясував, що бурий жир в тілі людини спалюється в кілька разів швидше в умовах холоду. ☑️ Непосидючість. Серія досліджень фахівцями з клініки Мейо з'ясувала, що люди, які вовтузяться, сидячи на робочому місці - витрачають на цілих 150 ккал більше, ніж ті, хто сидить спокійно) ☑️Умственная активність. Рішення складних завдань збільшує витрату глюкози в організмі. Соответсвенно і ккал витрачається більше 🙈 Як вам такі способи позбавлення від зайвих кг? 😊 Ваша, дієтолог Крістіна Лобановська ❤️ # набіpаемсясіл # доктордіетолог # діетологкіев # персональнийдіетолог # зожніколаев # ппніколаев # стопжір # счaстлівийіюль

Публікація від Дієтолог Лобановська Крістіна (@doctor_lobanovska)

Раніше MedOboz повідомляв, що вживання літніх фруктів в необмежених кількостях може привести до набору зайвої ваги.

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Тема
здоров'я
Тег
схуднення
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