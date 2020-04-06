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/ Здоровий спосіб життя

Замість мила: Комаровський порадив українцям несподіваний "дезінфектор"

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Засіб для миття посуду, при відсутності мила, також допоможе очистити руки.

Він може служити хорошим дезинфектором. Про це розповів на своєму YouTube-каналі український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Однозначно допоможе (засіб для миття посуду, – прим. ред.). Більш того, він дуже ефективний. Особливо, якщо ви кудись їдете і хочете взяти з собою мило, то я б рекомендував вам краще взяти з собою в невеликому тюбику засіб для миття посуду. Навіть витрата менше. Якщо у вас є доступ до води, але ви, наприклад, їдете на дачу і сумніваєтеся, є там мило чи ні. Це дуже зручна штука. Дуже", – порекомендував доктор.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

Кадр з відео

"Я повинен вам чесно сказати, що дивлячись на мій туристичний досвід (рибалок і всього іншого), використання саме засобу для миття посуду – ефективне. Відмити все, що потрібно і розчинити все, що потрібно. Для грубих чоловічих рук це дуже підходить. Жінкам же після його використання потрібно дуже активно зволожувати шкіру. Чоловікам теж не завадить", – додав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів, як не сплутати COVID-19 з кашлюком. Доктор назвав основні симптоми.

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Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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