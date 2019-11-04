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/ Здоровий спосіб життя

Залишиться тільки один: тренерка назвала п'ять вправ для красивого підборіддя

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Друге підборіддя буває не тільки у повних людей, адже воно може з'явитися й внаслідок надлишку жирової тканини та втрати тонусу м'язів обличчя й шиї.

Часто позбутися цієї вади складніше, ніж від зайвих сантиметрів на талії, адже дієти тут не панацея.

MedOboz з'ясував у фітнес-тренерки Юлії Кудлюк, які вправи допоможуть поправити риси обличчя.

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Вправи від другого підборіддя

Вправи від другого підборіддя

Fitnessera

Тягніться вгору

Встаньте рівно, спина пряма, руки на плечах. Потягніть голову вгору, водночас руками вдавлюйте плечі до підлоги. Затримайтеся в такому стані на три секунди, розслабтеся та повторіть все ще 15 разів.

Повторюйте за індиком

Початкове положення – те саме, руки вільні. Із зусиллям тягніться підборіддям вперед так, щоб щелепа була паралельно підлозі (згадайте рух головою індика). Затримайтеся в такій позі на п'ять секунд, потім розслабтеся і повторіть все ще 15 разів.

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Робіть планку

Ляжте на спину, руки і ноги лежать вільно. Підніміть голову і утримуйте її у висячому положенні 5-10 секунд (до упору, поки м'язи не почнуть тремтіти). Потім розслабтеся на п'ять секунд і повторіть так ще п'ять разів.

Показуйте язик

Сядьте зручніше, краще перед дзеркалом, щоб контролювати свої рухи. Висуньте язик і потягніться його кінчиком до підборіддя. Затримайтеся в напрузі на три секунди. Повторіть так 15 разів.

Шліть поцілунки

Не змінюючи вихідного положення, підніміть голову вгору, стисніть губи, як ніби посилаєте повітряний поцілунок, і тягніться ними до стелі протягом п'яти секунд. Потім розслабте рот, опустіть голову і повторіть все 15 разів.

Раніше MedOboz писав, як схуднути за допомогою масажу. Топ способів назвала відома дієтологиня.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тег
Фітнес
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