Залишиться тільки один: тренерка назвала п'ять вправ для красивого підборіддя

Друге підборіддя буває не тільки у повних людей, адже воно може з'явитися й внаслідок надлишку жирової тканини та втрати тонусу м'язів обличчя й шиї.

Часто позбутися цієї вади складніше, ніж від зайвих сантиметрів на талії, адже дієти тут не панацея.

MedOboz з'ясував у фітнес-тренерки Юлії Кудлюк, які вправи допоможуть поправити риси обличчя.

Вправи від другого підборіддя Fitnessera

Тягніться вгору

Встаньте рівно, спина пряма, руки на плечах. Потягніть голову вгору, водночас руками вдавлюйте плечі до підлоги. Затримайтеся в такому стані на три секунди, розслабтеся та повторіть все ще 15 разів.

Повторюйте за індиком

Початкове положення – те саме, руки вільні. Із зусиллям тягніться підборіддям вперед так, щоб щелепа була паралельно підлозі (згадайте рух головою індика). Затримайтеся в такій позі на п'ять секунд, потім розслабтеся і повторіть все ще 15 разів.

Робіть планку

Ляжте на спину, руки і ноги лежать вільно. Підніміть голову і утримуйте її у висячому положенні 5-10 секунд (до упору, поки м'язи не почнуть тремтіти). Потім розслабтеся на п'ять секунд і повторіть так ще п'ять разів.

Показуйте язик

Сядьте зручніше, краще перед дзеркалом, щоб контролювати свої рухи. Висуньте язик і потягніться його кінчиком до підборіддя. Затримайтеся в напрузі на три секунди. Повторіть так 15 разів.

Шліть поцілунки

Не змінюючи вихідного положення, підніміть голову вгору, стисніть губи, як ніби посилаєте повітряний поцілунок, і тягніться ними до стелі протягом п'яти секунд. Потім розслабте рот, опустіть голову і повторіть все 15 разів.

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