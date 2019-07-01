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Ярослав Сойніков
Ярослав Сойніков
Майстер-тренерВсі статті автора

Как правильно нарастить мышцы и прокачать все тело

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“Хочу нарастить мышцы – тянусь к штанге”. Именно такую установку дают себе мужчины, желающие увеличиться в объемах. Это логично и закономерно. Но чтобы получить здоровое рельефное тело, одной штанги недостаточно.

Давайте разберемся, почему так важны восстановительные тренировки, если вы хотите нарастить мышцы.

Что происходит с телом на силовых тренировках?

Начнем с мышц. Во время тренировок с весом мышцы становятся больше, но в то же время менее эластичными и подвижными. Они становятся плотнее и короче. Отсюда появляется скованность движений и ощущение, что вы находитесь в тисках.

Как реагируют суставы? Работа с весом дает большую нагрузку на суставы. Особенно достается голеностопам, стопам, тазобедренным суставам и грудному отделу позвоночника. Если работа хотя бы одного из них нарушается, остальные перегружаются и появляется высокий риск травм.

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На силовых тренировках удар на себя принимает и позвоночник. Вот почему важно тренировать мышцы кора. Если они слабые, то вся нагрузка идет именно на позвоночник. Отсюда травмы, протрузии и грыжи.

Если игнорировать восстановительные тренировки, то даже самые простые наклоны будут даваться тяжело. Несмотря на регулярные занятия спортом, тело будет зажатым, скованным, а боли в коленях и спине станут привычным явлением.

Что происходит с телом на силовых тренировках?

Опять начнем с мышц. На восстановительных тренировках они становятся эластичными и податливыми, быстрее адаптируются к силовым нагрузкам, снимаются зажимы.

Суставы также ощущают положительные изменения. Улучшается подвижность голеностопа, плечевых и тазобедренных суставов. Следовательно уменьшается риск появления травм.

На восстановительных тренировках у вас также есть возможность разгрузить позвоночник, укрепляя мышцы кора. Они становятся опорой для позвоночника и внутренних мышц и также уберегают вас от травм.

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Какие тренировки подходят для восстановления?

1. Тренировки с роллером. На такой тренировке можно детально проработать каждую мышцу даже лучше, чем на массаже. Роллер делает мышцы более эластичными, снимаются зажимы и мышечные спазмы. Проработать стопу можно с помощью специальных мячиков. Это необходимо для ее правильной работы и распределения нагрузки во время тренировок со штангой.

2. Flow. Эта тренировка строится на движениях из животного мира и йоги. Они помогают развить координацию, увеличить подвижность суставов, растянуть мышцы и убрать зажимы.

3. Йога. Тут у вас есть возможность восстановиться не только физически, но и морально. При регулярных занятиях йогой мышцы становятся более эластичными, растянутыми, а суставы – подвижными. Кроме того, йога – прекрасная возможность снять стресс.

Помните, что при достижении любых целей важно соблюдать баланс. Хотите нарастить мышцы? Штанга вам в помощь. Но не забывайте о восстановительных тренировках. Только так можно достичь наивысших результатов.

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Автор
Ярослав СойніковЯрослав Сойніков
Теми
схудненняреальне схуднення
Місце
Україна
Теги
Фітнесдиета
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