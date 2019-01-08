Ялинку з очей: психологи розповіли, як повернутися до реальності після свят

Після затяжних новорічних свят, на яких багатьом українцям щастить відпочити тиждень і більше, дуже важко повернутися в робочий стан.

Психологи дали кілька порад, як привести себе в порядок і вийти з розслабленого стану безболісно, передає "Лайф".

Фахівці впевнені, що до виходу на роботу потрібно готуватися заздалегідь. Зокрема, психологи радять прибирати всі предмети, які нагадують про свята, а також робити невелике перепланування. У випадку з Новим роком – це ялинка та іграшки.

"В останній робочий день перед канікулами приберіть з офісу або хоча б з робочого столу все, що буде нагадувати вам після виходу на роботу про минулі свята (ялинку, іграшки, новорічні прикраси)", – заявив психолог Олександр Аграшенков.

На думку кандидата психологічних наук Олександра Клочкова, свята треба ділити на три етапи: новорічна ніч до 2 січня, відвідування друзів і родичів із 3 по 6 січня. Завершити вживання алкоголю і олів'є за три дні до виходу на роботу. В ідеалі в цей час відвідати професійні тренінги або просто тихо провести час із сім'єю. До третього етапу входить похід на гірки або на природу.

Активний відпочинок whealth.ru

"Важливо хоча б в останні три дні влаштувати собі відпочинок по-дитячому – спати, добре їсти і гуляти. Зимові види активного відпочинку також вітаються. Санки, лижі, ковзани, та й просто прогулянки, гра в сніжки – це те, що зарядить позитивом і енергією", – вважає Ганна Бєляєва.

На думку психолога Наталії Приймаченко, треба припинити себе програмувати, і менше думати про небажання йти на роботу.

"Справа в тому, що ми самі себе програмуємо, що це важко. Половина наших труднощів і переживань від цього. Якщо ж налаштуватися, що це буде легко і приємно, так і станеться. А практичні дії тут потрібні мінімальні: придбайте гарний одяг, кухоль або щоденник, щоб захотілося швидше застосувати їх у справі", – зазначила вона.

Кандидат психологічних наук Уляна Зінова впевнена, що не потрібно кидати себе після свят в самий розпал робочих буднів, а дати собі пару днів, щоб розгойдатися. Для цього треба скласти чіткий графік дій по годинах. А планувати з простих і приємних завдань.

У перші дні також виручає правило "ще трохи" або "п'яти хвилиночок".

"Є такий чудовий прийом, коли не хочеться працювати. Домовляєтеся з собою, що поробите це тільки 5 хвилин. Після того, як відчули, що ваша частина, яка пручається роботі, згодна на 5 хвилин, ставите таймер і працюєте рівно 5 хвилин. Після цього зупиняєтеся", – радять експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог Олена Рихальська розповіла, чим небезпечні затяжні вихідні, і дала кілька рекомендацій для відпочинку.