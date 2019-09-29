Якщо вкусив звір: Супрун дала поради щодо лікування від сказу

Сказ – це смертельно небезпечний вірус, який передається людям через слину інфікованих тварин під час укусу.

Тому варто бути дуже обережними при контакті з тваринами, особливо з дикими. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Кусатися можуть лисиці, щури, білки, єноти, їжаки, кажани, собаки і кішки. Ймовірніше, що сказ переносять хижаки: лисиці, єноти, вакциновані від сказу собаки і коти, але не дрібні тварини, хоча цього теж не можна виключати", – застерегла Супрун.

Вона додала, що крім вірусу сказу, в слині перерахованих тварин можуть бути інші віруси або бактерії, в тому числі герпесвірус, вірус пташиного грипу, збудники правця, лептоспірозу, сальмонели та інші види бактерій і патогенних грибків.

Уляна Супрун Хвиля

На честь Всесвітнього дня боротьби зі сказом Супрун опублікувала ряд порад, які допоможуть вам уникнути захворювання, якщо вас вкусив звір.

"Сказ нагадує застуду, але потім з'являються лихоманка, головний біль, нудота, блювота, неспокій, підвищене слиновиділення, тяжкість при ковтанні і відмова від води, безсоння, галюцинації, параліч. Спочатку сказ не проявляється, але коли хвороба стане помітною, буде вже пізно", – розповіла громадський діяч про симптоми сказу.

Тому, за словами Супрун, не можна зволікати при укусі звіра. Перше, що потрібно зробити: це негайно звертатися за медичною допомогою і вимагати вколоти протирабічну вакцину. Це прискорить розвиток імунної відповіді, необхідної для нейтралізації віріонів.

Інкубаційний період вірусу сказу у людини становить 1-3 місяці, хоча можливий розвиток хвороби за тиждень або за рік. Тому для формування імунітету потрібен певний час.

Що робити:

Промийте рану проточною водою з милом, навіть якщо укус не до крові. Промивати треба 15 хвилин. Згодом дезінфікувати.

Зверніться за медичною допомогою. В результаті виявлення сказу, вам введуть чотири-п'ять (за канадськими рекомендаціями) і шість (за українськими) доз протирабічної вакцини. Вакцинують у день укусу, а потім на 3, 7, 14, 30 і 90 день після укусу.

Не можна зволікати з вакцинацією більше 48 годин з моменту укусу.

Якщо на вас просто сів кажан, або ви тримали його в руках, але не були подряпані і слина не потрапила на рану, можна не хвилюватися. А ось будь-який контакт дитини з кажаном канадські лікарі вважають достатньою причиною для вакцинації і терапії.

Але, щоб гарантувати собі захист від сказу, пам'ятайте:

Правило №1 – не чіпайте звів

Якщо хочете їх погодувати, залиште їжу. Якщо здається, що тварина потребує допомоги, зверніться в службу порятунку тварин або надіньте хоча б шкіряні рукавички і подумайте заздалегідь, в чому ви понесете тварину. Якщо немає в чому, то краще не чіпайте.

Правило №2 – вакцинуйтеся

Якщо ви – мисливці, працюєте з тваринами або в лісі, то вам обов'язково слід мати протирабічну вакцинацію. Але, у разі укусу лисиці або іншої тварини, все одно потрібно введення вакцини, але можна обійтися без введення антитіл.

В Україні вакцини від сказу є в регіонах за посиланням.

"Ключовий висновок – не забувайте про планові щеплення, майте при собі мило і питну воду, коли йдете відпочивати на природі, будьте обережні і не створюйте небезпечних ситуацій, лікуйтеся відповідно до протоколів, знаючи свої права як пацієнтів", – резюмувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла про небезпечні мешканців міст. Як зазначила вона, голубів не даремно називають "літаючими щурами".

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