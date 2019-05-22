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/Здоровий спосіб життя

Як зупинити старіння мозку: названо найкращий спосіб

6.2тЧитати матеріал російською

Міжнародна група вчених визначила механізм, за допомогою якого вправи й антиоксиданти поліпшують когнітивні здібності і зупиняють старіння мозку.

За їхніми даними, легкі фізичні вправи сприяють нейрогенезу в гіпокампі (центрі пам'яті), а антиоксидантна добавка астаксантин підсилює цей вплив, пише MedicalXpress.

При цьому вплив антиоксидантів опосередковано нейротрофічним фактором h-LEP (лептин гіпокампу). Вони перевірили своє припущення в експериментах на мишах, а також клітинних лініях людського мозку.

Ілюстрація

Ілюстрація

likar.info

Відомо, що фізичні вправи і прийом антиоксидантів окремо стимулюють пам'ять, що корисно для пацієнтів, які страждають на хворобу Альцгеймера та іншими нейродегенеративними станами.

Однак вчені продемонстрували, що комбінація цих втручань надає ще більш сприятливий ефект. При цьому дефіцит лептину в мишах-мутантах скасовує вплив комбінації вправ і астаксантину, що вказує на ключову роль цього гормону.

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За словами дослідників, вправи і дієтичні антиоксиданти є ефективною нефармакологічною стратегією для поліпшення когнітивних функцій і здоров'я мозку, а також для уповільнення розвитку нейродегенеративних процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли засіб проти смертельних хвороб мозку, таких як хвороба Альцгеймера, хорея Хантінгтона і спіноцеребеллярние атаксія. Його функція - відновлення правильної структури білків і ліквідація з'єднань з дефектною структурою.

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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Добре,що хоч фізкультуру згадали.
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