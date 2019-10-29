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Як зняти втому і сонливість: дієтологиня склала список корисних вітамінів

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Восени у людей часто виникає гіповітаміноз. Впоратися з сонливістю і втомою допоможуть вітаміни А, В12, С і D.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За словами спеціалістки, вона часто чує від людей, що їм не вистачає енергії, важко змусити себе що-небудь робити.

Дієтологиня склала список корисних вітамінів

Дієтологиня склала список корисних вітамінів

Фус склала список вітамінів, які допомагають впоратися з сонливістю і втомою:

  • A (ретинол). Його дефіцит викликає швидку стомлюваність, слабкість, а також погіршення зору.

  • B12 (ціанокобаламін). Недолік цього вітаміну уповільнює обмін речовин, клітини отримують менше кисню, і організм витрачає більше енергії, аніж при достатньому його надходженні.

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Какие витамины принимать для сохранения зрения

  • C (аскорбінова кислота). Його дефіцит призводить до швидкої стомлюваності, що позначається на загальному самопочутті.

  • D (ергокальциферол і холекальциферол). Цей вітамін синтезується в шкірі під впливом сонячних променів, з чим восени може виникнути проблема. Дефіцит вітаміну D призводить до втоми.

У розпалі осені за вікном сиро і холодно, стало ще складніше вставати з ліжка вранці і ти все частіше відчуваєш, що ні висипаєшся? 😴 Останнім часом я часто чую подібні фрази: "Мені важко змусити себе щось робити" / "Зовсім немає енергії "та інше. Велика ймовірність того, що справа в гіповітамінозе☝️ Які вітаміни допомагають впоратися з сонливістю і втомою: 🔸B12 (ціанокобаламін); Недолік цього вітаміну уповільнює обмін речовин, клітини отримують менше кисню і організм, працюючи на знос, витрачає більше енергії, ніж при достатньому його надходженні. 🔹C (аскорбінова кислота); Нестача вітаміну С призводить до швидкої стомлюваності, що безпосередньо позначається на загальному самопочутті. 🔸D (ергокальциферол і холекальциферол); У народі "вітамін сонця" .🌞Вітамін D синтезується в шкірі під впливом сонячних променів, з чим восени може виникнути проблема. Дефіцит цього вітаміну призводить до втоми 🔹A (ретинол). Дефіцит ретинолу викликає швидку стомлюваність, слабкість, погіршення зору. А як ви справляєтеся з осінньою нудьгою? Якщо вам цікаво дізнатися про джерела перерахованих вище вітамінів - пишіть в коментарях!) # Вітаміни # гіповітаміноз # сонливість # полезниесовети # полезниепродукти # правільноепітаніе # ппрецепти

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на той момент в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про особливості вживання вітамінів групи В, уколи яких можуть врятувати життя людині.

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Особа
Світлана Фус
Тег
Вітамини
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