Як зняти втому і сонливість: дієтологиня склала список корисних вітамінів

Восени у людей часто виникає гіповітаміноз. Впоратися з сонливістю і втомою допоможуть вітаміни А, В12, С і D.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За словами спеціалістки, вона часто чує від людей, що їм не вистачає енергії, важко змусити себе що-небудь робити.

Дієтологиня склала список корисних вітамінів

Фус склала список вітамінів, які допомагають впоратися з сонливістю і втомою:

A (ретинол). Його дефіцит викликає швидку стомлюваність, слабкість, а також погіршення зору.

B12 (ціанокобаламін). Недолік цього вітаміну уповільнює обмін речовин, клітини отримують менше кисню, і організм витрачає більше енергії, аніж при достатньому його надходженні.

Новини Какие витамины принимать для сохранения зрения

C (аскорбінова кислота). Його дефіцит призводить до швидкої стомлюваності, що позначається на загальному самопочутті.

D (ергокальциферол і холекальциферол). Цей вітамін синтезується в шкірі під впливом сонячних променів, з чим восени може виникнути проблема. Дефіцит вітаміну D призводить до втоми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на той момент в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про особливості вживання вітамінів групи В, уколи яких можуть врятувати життя людині.

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