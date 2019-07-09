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/Здоровий спосіб життя

Як збільшити щоденну активність: розкриті прості способи

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Будь-яке схуднення грунтується на кількох важливих моментах, а рух – це один із них.

Про це написала коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз у своєму Instagram, розповівши, де "брати" щоденну активність.

"Мені часто кажуть: "Я тренувалася три рази на тиждень півроку, а результату нуль". Думати, що всього три години на тиждень допоможуть вам схуднути – велика помилка. Не у всіх, але у багатьох, виходить так – що крім тренувань, іншої активності і немає", – зазначила вона.

ходьба

ходьба

24 канал

Новини
Дієтолог назвала головні помилки, які заважають схуднути

Кляуз привела кілька прикладів, де ж "брати" ту саму активність:

  • забуваємо про ліфт, ходимо пішки;

  • йдемо одну зупинку пішки замість того, щоб під'їхати;

  • паркуємо авто не "біля самих дверей", а в віддаленому місці на парковці (там завжди є місця);

  • звичку "подивлюся ввечері серіал" міняємо на "прогуляюсь перед сном";

  • плануємо активні вихідні;

  • якщо робота з дому – не забувайте раз на годину вийти з-за столу і пройтися за склянкою води;

  • не обідайте на робочому місці, рухайтеся – наскільки можливо.

Будь-яке схуднення грунтується на кількох важливих моментах І рух - це один з тих самих моментов👆 Мені часто кажуть: "я тренувалася 3 рази в неделею півроку, а результату нуль" 🙀 Думати, що всього 3 години в тиждень допоможуть вам схуднути - велика помилка Чи не у всіх, але у багатьох, виходить так - що крім тренувань, іншої активності і нет😳 ⠀ Яскравий приклад - одна з моїх пацієнток. Дівчина 28 років, ІМТ 29 з проблемою "ніяк не можу схуднути" Крім помилок в харчуванні, була глобальна проблема - рух Вона працювала з дому, тому варіант "йду на роботу пішки" відпадав, після роботи - пересувалася на авто, але при цьому відвідувала зал 3 рази в неделею Вихідні проводила або вдома, або з друзями, але в форматі "посиденьок" 🍹 в результаті, єдиною її активністю за весь тиждень були: ходьба по магазину за продуктами, тренування у звичайний день без тренування - її активність зводилася до нуля , навіть 1 тис кроків вона не набірала🤷♀️ ⠀ Де ж " брати "ту саму щоденну активність? ❤️Забиваем про ліфті, ходимо пішки ❤️Ідем одну зупинку пішки замість того, щоб під'їхати ❤️Паркуем АТВТ не "біля самих дверей", а в віддаленому місці на парковці (там завжди є места😏) ❤️Прівичку "подивлюся ввечері серіал" міняємо на " прогуляюсь перед сном "❤️ Плануємо актвіние вихідні ❤️ Якщо робота з дому - не забувайте раз на годину вийти з-за столу і пройтися за склянкою води, не їжте на робочому місці, рухайтеся - наскільки можливо ⠀ Чи не перестану нагадувати, що літо - найвдаліший час, щоб сформувати звичку ходити більше, бігати вранці або устарівать вечірні променади🙌 Чи не пропускайте цей час, використовуйте, щоб поліпшити своє здоров'я! ⠀ А як ви розширюєте свою фіз. активність? Діліться досвідом в комментаріях⬇️

Публікація від Дієтолог онлайн ПП раціон (@ dietolog_dr.klaus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, що останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну, щоб не заважати організму в нічний час витрачати енергію.

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