Як збільшити щоденну активність: розкриті прості способи

Будь-яке схуднення грунтується на кількох важливих моментах, а рух – це один із них.

Про це написала коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз у своєму Instagram, розповівши, де "брати" щоденну активність.

"Мені часто кажуть: "Я тренувалася три рази на тиждень півроку, а результату нуль". Думати, що всього три години на тиждень допоможуть вам схуднути – велика помилка. Не у всіх, але у багатьох, виходить так – що крім тренувань, іншої активності і немає", – зазначила вона.

ходьба 24 канал

Кляуз привела кілька прикладів, де ж "брати" ту саму активність:

забуваємо про ліфт, ходимо пішки;

йдемо одну зупинку пішки замість того, щоб під'їхати;

паркуємо авто не "біля самих дверей", а в віддаленому місці на парковці (там завжди є місця);

звичку "подивлюся ввечері серіал" міняємо на "прогуляюсь перед сном";

плануємо активні вихідні;

якщо робота з дому – не забувайте раз на годину вийти з-за столу і пройтися за склянкою води;

не обідайте на робочому місці, рухайтеся – наскільки можливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, що останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну, щоб не заважати організму в нічний час витрачати енергію.

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