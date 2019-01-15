1. Починаємо зі склянки ледь теплої води. Вона стимулює виділення жовчі, яка, в свою чергу, стимулює моторику кишечника, тому він працюватиме у Вас, як супер точний годинник.

2. Рухаємося. Мінімум - добре потягуємося, піднімемо по черзі ноги та крутимо "педалі велосипеда". Теж не буде застою жовчі і швидше прокинетеся. Максимум (і оптимум насправді) - рухаєтеся серйозно, так, щоб спотіти: стрибаєте віджимаєтесь, боксуєте, робите вправи з гантелями і тд.

Правило життя: спотів -- помолодів, не спотів -- не жалійся потім на важке життя!

3. Снідаємо. Хто не снідає, на 55% ризикує в майбутньому мати діабет 2 типу, принаймні, так кажуть останні дані.

4. Додайте білка в сніданок -- це допоможе концентрувати увагу і не розсіювати її. І жиру також -- корисний жир в комплесі з білком контролюватиме рівень глюкози в крові. Прекрасним поєднанням корисного білка та жиру є жирна морська риба, саме морська, а не фермерська.

5. I зелень. Це і здорове серце, і судини, і "мозги". Разом із зеленню йдуть всякі овочі. Мінімум 300 грамів щодня. Мі-ні-мум.

Правило життя: Багато-багато різної зелені (Ви про яку подумали??)

6. Обідаємо або вечеряємо - як Вам зручно, а між ними можете зробити невеличкий низькокалорійний перекус, наприклад, горіхи з кислими ягодами та чашкою зеленого чаю, або кисломолочний продукт із зеленню та насінням.

Вся "фішка" в тому, що прийом їжі має бути досить об'ємним, але низькокалорійним. 2-3 разове харчування - це правильно і життєзберігаюче, а 5-6 - якщо людина хвора, після операції, має проблеми із шлунком та кишечником, після опіків, і тд. А всі інші - зрозумійте суть, тоді легше буде себе тримати в руках. Правило життя: їжте рєдко, но мєтко.

7. Можемо випити каву. Щоб хто не закидав на зразок "не пийте каву", все ж кава - корисний напій, якщо в помірних кількостях (хоча б одну чашечку). Кофеїн сповільнює дію сигнального молекулярного шляху mTOR, який прискорює старіння, знижує смертність від всіх причин на 24%.

Але навіть без кофеїну кава корисна -- знижує ризик раку печінки аж до 35%.

Правило життя: кава коннектінг піпл і омолоджує заодно.

8. Нічого не смажимо і взагалі жорстко ігноруємо все харчове смітття, навіть, якщо це "на маслі" наполєон, трубочки із згущонкою, хрусткі відбивні -- така їжа може в прямому сенсі "вилізти" не лише "боками", тобто ожирінням,але й стати причиною зморшок, погіршення зору, цукрового діабету 2 типу, раку, купи запальних захворювань і взагалі вкоротити життя.

Тому лише варимо і запікаємо у склі без утворення рум'яної шкірочки. Ніякої фольги, фольга -- ризик, що навідається дєдушка Альцгеймер.

Правило життя: або свіже, або варене

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9. Ігноруємо цукор. Хоч ВООЗ і МОЗ дозволяють вживати до 50 грамів чистого цукру щодня (пересипте в склянку і побачите, скільки це), але радять зменшити до 25 (теж пересипте і подивіться), Ви не вживайте. Бо Ваше завдання - створити максимально сприятливі умови для роботи свого організму, не виснажувати його. Цукор підвищує шанси на інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу, і хворобу Альцгеймера (і цілу купу інших неприємностей і порушень). Правило життя: життя солодке і без цукру! Тому фрукти і ягоди нехай підсолоджують нам життя.

Ягоди - це поліфеноли, а поліфеноли - це делікатес для кишечної мікрофлори: буде молодою вона, будете молодими Ви. Як ззовні, так і з усіх боків, бажання стануть, як в 21-літніх.

Не їмо після 19-ї години вечора.

Їжте на роботі, вдома пийте чай і тепло-гарячу воду, візьміть себе в руки і не їжте нічого. Сон буде хорошим, знизиться ризик смерті від серцевого приступу. Правило життя: знайдіть інше задоволення замість вечері.

А ще. Напишіть собі свої мрії. І що для цього треба зробити. Незвичні мрії -- незвичні дії. Це Ваше життя.

Далі буде. Ставте Ваші надихаючі ❤ ❤ і перепости за мої старання, бо поки такий пост напишеш-нафотографуєш, обробиш красіво - вже і цілий день минув!

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