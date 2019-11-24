Як збадьоритися вранці: фітнес-тренер розкрив секрети легкого пробудження

В ідеалі прокидатися вранці треба легко та спокійно. Якщо щоденні підйоми даються важко – це сигнал до того, що необхідно скоригувати спосіб життя.

Про те, як швидко збадьоритися і налаштуватися на продуктивний день, в ефірі ObozTV розповів відомий український фітнес-тренер, майстер-тренер з TRX Ярослав Сойников. Він показав кілька вправ, які допоможуть легше вставати і не відчувати "пекельні муки" від звуку будильника.

"Є ритуал пробудження, який запускає нервову систему і дозволяє краще прокинутися. До нього входить одна банальна, але дійсно важлива річ. Вам потрібно ногами встати на підлогу", – звернув увагу Сойников.

Він пояснив, що важливо перенести вагу тіла на ноги, піднятися горизонтально.

"Чим довше ви валяєтеся у ліжку, намагаючись прокинутися – тим довше ви не прокинетеся. Сядьте на ліжко, поставте ноги на підлогу. Встаньте. І спробуйте якісь секунди, хвилини, не сідати, а провести на ногах. Походіть, подивіться погоду, випийте склянку води", – порадив тренер.

Також, за його словами, варто зробити легкі дихальні вправи.

"Розкриваєте долоні вперед – у вас розкривається грудна клітка, розкривається весь хребет. Ви робите вдих (при цьому розводите руки в боки і вгору) і видих (нахиляєтеся донизу). Вистачить кілька таких циклів, щоб задіяти все тіло: ноги, руки, дихання", – розповів він.

Розкрити грудну клітку

Вдих – підняти руки вгору

Видих – нахилитися вниз

Сойников наголосив, що саме вранці досягає свого піку рівень кортизолу – "гормону стресу", який пробуджує людину і "закликає" її до активності.

"Тому дуже дивно, якщо вам вранці хочеться їсти. І абсолютно природно, якщо вам хочеться рухатися", – уточнив майстер.

Він порекомендував неодмінно використати цей ранковий імпульс до активності.

"Використовуйте його так, як вам хочеться. Силові вправи? Окей. Біг? Відмінно. Єдиноборство, танці чи будь-яка інша активність. Ранок – гарний час, щоб рухатися і з допомогою фізичних вправ зробити щось приємне для себе", – зазначив тренер .

Як приклад Сойников навів традиційну ранкову зарядку і показав одну з найпростіших вправ, щоб розім'яти хребет. Потрібно сісти на підлозі чи на килимку, схрестивши ноги. Потім потягнутися в усіх напрямах: "поповзти" руками максимально вперед, потягнутися вліво, потягнутися вправо, поставити руки за спиною і "виштовхнути" груди вперед.

"Якщо ви ведете правильний, збалансований спосіб життя, то пробудження має бути безболісним. Тобто ви не повинні відчувати якісь пекельні муки від звуку будильника. Ви маєте вставати досить легко. Прокидатися спокійно: бадьорим і готовим діяти", – резюмував спортсмен.

Один із секретів бадьорого ранку – не валятися в ліжку Shutterstock / Entrepreneur.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше фітнес-тренерка Аніта Луценко показала ефективну вправу "три в одному", яку легко виконати вдома без спеціального обладнання.

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