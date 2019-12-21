Як врятуватися від раку: медики дали поради людям за 40

Знизити ризик захворіти онкологічним захворюванням після 40 років допоможе здоровий спосіб життя і виключення з раціону шкідливих речовин.

Також уникнути ракових захворювань допоможе обмеження часу користування мобільними телефонами і мікрохвильовою піччю. Про це повідомляє АиФ.

Основним фактором у появі пухлин медики називають аномальну поведінку клітин. Після 40 років на рак ризикують захворіти люди, які зловживають тютюнопалінням, алкоголем та іншими шкідливими звичками.

Для профілактики лікарі радять виключити з раціону жирні, смажені і хімічно оброблені продукти. Варто віддавати перевагу натуральному раціону, який повинен включати м'ясо птиці і кролика. Також рекомендується не переохолоджуватися, адже переохолодження сприяє появі злоякісних новоутворень. Також допоможуть регулярні обстеження у онколога.

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