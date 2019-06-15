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/Здоровий спосіб життя

Як вижити в спеку: лікар розкрив секрет "питного режиму"

1.5тЧитати матеріал російською

Під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16 годин.

На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин, повідомив на своїй сторінці в Facebook лікар Едуард Драч.

"Але найголовніше – водний режим. Півтора літра – це мінімум, який не задовольнить потреби, особливо в таку спеку", – уточнив він.

В день потрібно споживати кількість води, що складає 30 мл на кожен кілограм ваги. Тобто це 1,5 літра на 50 кілограм, 2,1 на 70 кг, і далі відповідно до цієї формули.

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При цьому випити всю цю воду потрібно до 16:00. Для гіпертоніків правила ще суворіше, їм потрібно пити до 2,5 л в день до 14:00.

Ілюстрація

Ілюстрація

golosznadbugu.com

"Обмеження в часі пов'язані з можливістю набряків через біоритми нирок", – уточнив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, щоб легше перенести спеку, яка вже кілька днів панує в Україні, потрібно якомога більше захищати свою шкіру від сонця і дотримуватися питного режиму.

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Місце
Україна
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