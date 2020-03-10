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Як виспатися за короткий проміжок часу: розкрито секрет Сальвадора Далі

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Фахівці розкрили секрет техніки сну "Надлюдина" Сальвадора Далі. Завдяки формулі сну людина може легко висипатися за короткий проміжок часу.

Техніка результативна і зручна, вона дає можливість відчути прилив сил і бадьорості, пише econet.ru.

Так, за формулою сну необхідно спати шість разів всього по 20 хвилин кожні 4/2 години. Однак, є важливий нюанс: не слід пропускати хоча б один сон, в іншому випадку ви будете відчувати себе невиспаним і стомленим.

Сон

Сон

goodhouse.ru

Як писав OBOZREVATEL раніше, британський вчений довів, що для хороших і тривалих відносин парі потрібно спати, як можна ближче один до одного.

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Автор
Максим П'яточкін
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