Як відчувати себе щасливим: Супрун дала прості поради

У Міжнародний день щастя, 20 березня, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про способи отримувати позитивні емоції.

За її словами, приблизно третина відчуття щастя залежить від генів. Тобто деякі люди більш схильні почуватися щасливими, ніж інші.

"Це не означає, що відчуття щастя обумовлене тільки природно. Дослідження показують, що в основному щастя залежить від виборів, які ми робимо в своєму житті", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Щоб відчувати себе щасливим, вчені радять присвятити себе тій справі, яка більше подобається. Це може бути не тільки робота, але й підтримка соціально важливих проектів, волонтерство, хобі, допомога близьким.

За словами Супрун, людям потрібна приналежність до спільноти, сім'ї або кола однодумців, спільнота дає відчуття ідентичності й підтримку.

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"Такі зв'язки стимулюють розумову і емоційну діяльність, і є каталізаторами гарного настрою. Зате ізоляція й самотність діють навпаки. Коли ми разом у згуртованій команді — активно виділяється гормон окситоцин. Він потрібен для відчуття довіри, який бере участь в утворенні виборчих уподобань, зміцнює імунітет, допомагає піклуватися про інших і активно виділяється, коли ми закохані", — зазначила в. о. міністра.

Що ще можна робити, щоб відчувати себе щасливими:

Будьте фізично активні. Від занять спортом виділяються ендорфіни, серотонін, дофамін і ендоканабіоноіди — з'єднання, які дарують нам щастя, задоволення, ейфорію і покращують настрій.

Слідкуйте за своїм раціоном. Не пропускайте прийомів їжі, але не переїдайте. Вчені радять обов'язково споживати жирну рибу, горіхи, яйця, нерафіновані злаки й багато свіжих овочів. А молочна продукція, хумус і фалафель багаті триптофаном — амінокислотою, з якої утворюється той самий серотонін.

Социалізуйтеся і намагайтеся більше спілкуватися. Це потужний стимулятор мозку. Спілкування і підтримка суттєво зменшують ризик депресивних станів, синдрому вигоряння і серцево-судинних хвороб.

Дбайте про психічне здоров'я. Щастя — не тільки відсутність очевидних хвороб і проблем зі здоров'ям. Це також наш спокій, задоволеність життям і відсутність тривожності. Вчіться розпізнавати стани, коли все в міру і обов'язково знайдіть шляхи їх подолати.

"Здоровий спосіб життя не гарантує відчуття щастя, а хвороба не обов'язково означає постійне відчуття нещасливості. Але все одно — активне життя, яке ми здатні контролювати, дає більшу стійкість проти життєвих негараздів. Ритм тренувань, пульсація спілкування і фундамент здорового раціону та сну женуть геть панічне відчуття того, що нас несе авто з несправними гальмами. Для щастя нам важливий контроль над власним життям і адекватні очікування", — завершила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фінляндія очолила рейтинг країн, жителі якої є найщасливішими.

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