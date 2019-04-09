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/Здоровий спосіб життя

Як вести здоровий спосіб життя: Супрун дала прості поради

1.2тЧитати матеріал російською

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як підтримувати своє здоров'я в гарному стані.

Поради вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що обов'язково потрібно не забувати пити воду.

Чиновниця також радить зменшити вживання хлібобулочних виробів, цукру і ковбаси, а додати - овочів, фруктів і риби.

Також вона додала, що для здоров'я є обов'язковими заняття спортом. "Організм вимикається, коли людина сидить, сповільнюється обмін речовин, який впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, негативно впливає на тиск і послаблює м'язи і кістки", - написала вона.

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За словами Супрун, щоб підтримувати стан здоров'я у нормі необхідно повністю відмовитися від шкідливих звичок. Зокрема, від куріння і вживання алкоголю.

Як вести здоровий спосіб життя: Супрун дала прості поради

Кореспондент

При цьому, вона радить проходити профілактичні обстеження і вакцинацію.

Як писав OBOZREVATEL, медики назвали список продуктів, які повинні бути в меню у кожної жінки, щоб бути здоровою.

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