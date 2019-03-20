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/Здоровий спосіб життя

Як уникнути передчасної смерті: названий спосіб

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Група вчених зі Шаньдунського політехнічного університету з'ясувала, що короткі прогулянки мінімум один або два рази на тиждень істотно знижують ризик передчасної смерті від серцевого нападу, інсульту і раку.

Згідно з даними, отриманими в результаті дослідження майже 90 тисяч осіб, люди, які здійснювали прогулянки або працювали в саду від десяти хвилин до однієї години щотижня, на 18% менше були схильні до ризику ранньої смерті, пише Medical Xpress.

Також з'ясувалося, що від 2,5 до 5 годин помірної активності на тиждень привели до зниження ризику на 31%.

Як уникнути передчасної смерті: названий спосіб

ICTV

Особлива ефективність спостерігалася в тому випадку, якщо кожне окреме фізичне навантаження тривало не менше десяти хвилин.

Крім того, ті люди, які гуляли або проводили час у саду більше 25 годин на тиждень, майже вдвічі скоротили ризик. Однак не у всіх є стільки вільного часу.

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Найбільшу ефективність приносили такі види фізичної активності, як біг, їзда на велосипеді і спортивні вправи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що основними факторами довголіття є вплив навколишнього середовища і спосіб життя.

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