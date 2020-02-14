Як пити, щоб не п'яніти: лікар дав поради

Найефективніший спосіб уникнути алкогольної інтоксикації – не пити зовсім. Але якщо застілля зі спиртними напоями все-таки на меті, то краще заздалегідь вжити заходів профілактики.

Лікар-нарколог Юрій Пакін в ефірі ObozTV дав кілька практичних порад щодо "правильного" вживання алкоголю, які допоможуть уникнути сильного сп'яніння та інших неприємних наслідків.

Новини Названа смертельно небезпечна доза алкоголю для жінок і чоловіків

"Звичайно, треба вживати алкогольні напої в міру. Вживати невеликими дозами, тобто не одразу випивати значні дози алкоголю. І правильно закушувати", – наголосив медик.

Один із прийомів, за його словами, полягає у вживанні невеликої дози легкого спиртного напою перед початком застілля. Наприклад, сухого вина.

"Це називається "аперитив". Деякі випивають його просто за традицією, а ті, хто знають, використовують свідомо. Справа в тому, що коли алкоголь надходить до організму, він починає розщеплюватися на складові частини за допомогою ферменту алкогольдегідрогенази. Як правило, цей фермент перебуває у "сонному-напівсонному" стані. А невелика доза легкого спиртного напою допомагає йому почати активно працювати: розщеплювати алкоголь і видаляти його з організму", – розповів Пакін.

Він додав, що аперитив рекомендується випивати приблизно за півгодини до початку застілля.

Лікар також порадив перед вечіркою з'їдати щось жирне.

"Щоб припинити доступ алкоголю до рецепторів, які починають поглинати його в себе, є сенс вжити що-небудь жирненьке. Наприклад, бутерброд з маслом. Масло вкриває стінки шлунка та шлунково-кишкового тракту і алкоголь починає всмоктуватися не так інтенсивно, як він міг би всмоктуватися натщесерце. Це хороший прийом", – схвалив він.

Пакін уточнив, що при цьому небажано переїдати.

"Не варто перегинати палицю. Якщо людина переїла жирного, смаженого, солоного, копченого, якийсь солодкої смакоти – кожна з цих складових дає певні проблеми. Щоб не постраждати від надмірного вживання алкоголю, бажано вживати продукти в такій кількості, щоб алкоголь повільно всмоктувався", – пояснив нарколог.

Якщо людина все ж таки випила зайвого, на його думку, варто викликати штучну блювоту, щоб видалити алкоголь з організму.

Аперитив допомагає "включити" роботу ферментів, які розщеплюють алкоголь big.com.my

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