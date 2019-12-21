Як у Кім: тренерка розповіла, як швидко накачати сідниці

Для багатьох жінок прокачування сідниць під час тренувань дається найважче. Але ж так хочеться в теплу погоду покрасуватися в коротеньких шортах або у відритому купальнику на пляжі.

Не варто засмучуватися і переконувати себе, що красиві сідниці – не ваша фішка.

Фітнес-тренерка Юлія Кудлюк поділилася з читачами MedOboz ефективними домашніми вправами, які допоможуть зробити вам пружні округлі сідниці вже до весни.

Правильні вправи допоможуть накачати красиві сідниці Parents

Присідання з замком

Станьте рівно, ноги прямі разом, руки відведені назад і зчеплені долонями в замок, лопатки зведені.

Напружуючи м'язи, повільно робіть присід. Опускайтеся вниз доти, доки руки не торкнуться п'ят (водночас стежте, щоб стопи повністю залишалися на підлозі, а коліна в нижній точці не виступали за пальці ніг, інакше ризикуєте пошкодити колінний суглоб). Потім так само плавно піднімайтеся до вихідної позиції. Повторіть вправу 30 разів.

Ножиці

Ляжте на бік. Верхню ногу зігніть у коліні до прямого кута й поставте на всю стопу на рівні коліна нижньої ноги. Піднімайте нижню ногу завдяки м'язам стегна і сідниць максимально високо, затримуючи у верхній точці на 5 секунд. Зробіть 30 повторів. Повторіть на іншу сторону.

Берпі

Цю вправу спробуйте виконати спершу повільно. Далі, коли освоїте, потрібно виконувати максимально швидко. Встаньте "солдатиком": ноги разом, руки з боків. Швидко присядьте (знову ж таки, внизу коліна не виступають на пальці ніг) і покладіть долоні на підлогу перед стопами, і відстрибніть ногами назад так, щоб тіло стало в планку на прямих руках, далі зворотним стрибком поверніться у ВП, підстрибніть високо вгору і знову повторіть вправу спочатку. Виконуйте цей кардіоблок протягом 3 хвилин (приблизно 20 разів).

Пліє

Станьте рівно, спина пряма, руки у вільному положенні, ноги на ширині плечей, носки дивляться в сторони. Повільно, напружуючи м'язи сідниць і стегон, зробіть глибокий присед, затримайтеся внизу так довго, наскільки зможете, і поверніться в ВП. Повторіть 20 разів.

Випади-реверанси

Станьте рівно, ноги разом, руки в замку на рівні грудей (якщо хочете ускладнити завдання, візьміть в руки гантелі або пляшки з водою або піском, в такому разі тримайте їх вільно внизу). Відведіть ліву ногу назад вправо, заводячи за праву ногу, і паралельно присідайте на опорній нозі (коліно не виводячи за пальці стопи). Потім поверніться в ВП. Зробіть 25-30 підходів. Повторіть на іншу ногу.

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