Як спалити жир без спорту: названі найефективніші способи

Гліб Іванов Здоровий спосіб життя 02:40, 16.04.2020

Для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя і не можуть виділити час для фізичних вправ, існують природні способи спалювання жиру.

Так, сайт МедікФорум опублікував 4 найдієвіших.

Додавати в щоденний раціон більше білкових продуктів. В огляді досліджень, присвячених вивченню впливу дієт з високим вмістом білка на масу тіла, втрату жиру і ситість, були виявлені переконливі докази того, що білок в раціоні допомагав у втраті ваги.

hochu.ua

Кращі джерела:

  • Протеїн міститься в різних продуктах:

  • Тофу

  • Нежирне м'ясо птиці

  • Морепродукти

  • Горіхи і насіння (волоські горіхи, насіння чіа, гарбузове насіння, арахіс і т.д.)

  • Бобові (нут, квасоля, горох і т. д.)

  • Риба (лосось, тріска, тунець і т. д.)

  • Сир і нежирний сир

Інтервальне голодування. Найбільш цінний внесок цього методу в плані спалювання жиру полягає в тому, як воно допомагає людині справлятися з голодом. Нездорова тяга до шкідливої калорійної їжі у повних людей спостерігається весь час, і їй легко піддатися. Установка вікна для прийому їжі обмежує споживання, вчить людину самоконтролю.

Додавання побутової активності в день. Це не обов'язково означає відвідування тренажерного залу або заняття спортом. Повсякденні рухи – ходьба, підйом по сходах, не менше ефективні. Важливо свідомо зробити крок, щоб стати більш активним.

Спробуйте зробити наступне:

  • Ходьба в швидкому темпі

  • Робота по дому

  • Гра з дітьми

  • Підйом по сходи замість ліфта

  • Парковка далі від входу

  • Післяобідні прогулянки

  • Садівництво

Висипайтеся. Недолік сну приводить до підвищеного ризику розвитку численних захворювань: хвороби серця, діабету 2 типу та ожиріння. Коли ви спите недостатньо, організм буде намагатися це компенсувати за рахунок збільшення почуття голоду. Повноцінний сон 7-9 годин, допоможе краще спалювати жир.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала 5 простих кроків для схуднення без дієт. Зокрема розповіла, чого вживати не варто, а потрібно включити в раціон.

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