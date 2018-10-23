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/Здоровий спосіб життя

Як швидко приготувати корисний сніданок: названі топ-3 рецепти

2.5тЧитати матеріал російською

Якщо у вас немає часу вранці для приготування корисного сніданку, є кілька варіантів швидкої і водночас дуже корисної їжі.

Рецептами поділилася консультант зі здорового способу життя Ольга Фоміна в блозі на OBOZREVATEL, зазначивши, що ранковий прийом їжі поповнює виснажені за ніч запаси енергії.

Так, перше місце в її рейтингу займає "зелений коктейль". "Про користь зелених смузі сьогодні знає кожен, не буду повторюватися. Нагадаю лише, що для його приготування знадобиться пучок зелені, улюблений фрукт, овоч або ягоди і стакан води. Все змішайте в блендері і насолоджуйтеся смаком і користю хлорофілу в склянці. За часом приготування процес займе 5-10 хвилин", - зазначила блогер.

За її словами, для додання страві більшої поживної та вітамінної цінності можна додати на вибір: насіння льону, кунжут або клітковину гарбузового насіння, пророщені зерна вівса, гречки, рослинний протеїн, спіруліну.

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Ще одним варіантом корисного і при цьому швидкого сніданку є гранола з рослинним молоком або свіжовичавленим соком. Її можна купити або попередньо зробити самим (наприклад, на вихідних). А з ранку просто змішати готову гранолу з рослинним молоком або свіжовичавленим соком і отримати заряд енергії та бадьорості на весь день.

"Ну і, звичайно, каша на сніданок, хто не любить смак дитинства. Тільки я пропоную здоровий варіант: жодного варіння і молока з вершковим маслом і цукром. Замочіть напередодні ввечері по 3 ст. л. зеленої гречки, кунжуту і льону. Вранці змішайте їх у блендері з рослинним молоком і додайте за бажанням мед або сироп топінамбура. Прикрасьте фруктами і горішками", - підсумувала Фоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секрет швидкого схуднення полягає в правильному сніданку.

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