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Як схуднути, сидячи на місці: названо несподіваний спосіб

1.7т
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Напружений розумовий процес може допомогти позбавитися від зайвої ваги навіть за відсутності фізичних навантажень.

Про це на прикладі гри в шахи пише портал Chessable. Професійні шахісти на змаганнях спалюють до шести тисяч калорій і втрачають по кілька кілограмів ваги.

Так, в 2018 році міжнародний шаховий турнір на острові Мен (Великобританія) став полігоном для наукових досліджень. Організатори закріпили на деяких гравцях прилади, що оцінюють роботу серця і енерговитрати. З'ясувалося, що окремі учасники, не встаючи з місця, спалюють не менше кілокалорій, ніж плавці або бігуни.

Як схуднути, сидячи на місці: названий несподіваний спосіб

Як схуднути, сидячи на місці: названий несподіваний спосіб

hfitnessera.ru

Російський гросмейстер Михайло Антипов за дві години поєдинку витратив 560 кілокалорій, а у його суперника Хікару Накамура під час гри пульс періодично підвищувався до 130 ударів на хвилину, що також призвело до серйозних енерговитрат.

Показовим є також той факт, що Анатолій Карпов у матчі з Гаррі Каспаровим за звання чемпіона світу схуд на дев'ять кілограмів, проте їх протистояння розтягнулося майже на півроку.

Французькі вчені такі зміни в організмі пояснили стресом. Коли розігрується партія, у гравців частішають серцебиття і дихання, що, в свою чергу, може впливати на метаболізм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі кращі напої для схуднення. Крім води, в список потрапили коктейлі, соки та інші.

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Автор
Ірина Кулініч
Тег
схуднення
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