Найчастіше про них згадують після рясного застілля, в надії скинути те, що наїли за дні новорічних свят.

Насправді, голодні розвантажувальні дні, так само як і монодієти (гречана, яблучна, сирна, кефірна, м'ясна і т.д.) не мають сенсу. І скоріше навіть шкідливі, ніж корисні.

Ваше харчування має бути збалансованим кожен день і намагатися згладити переїдання голодуванням нерозумно. Крім того, дивно вірити в те, що можна за один голодний день якось вирішити проблему зайвої ваги, якщо ви переїдали протягом тижня.

Для цього є кілька причин:

1) Набрати багато жиру за 1-2 дня застіль досить проблематично. Щоб додати 1кг жиру, вам потрібно з'їсти на 7 тис. кілокалорій більше норми (це приблизно 3 кг олів'є з майонезом або 14 плиток шоколаду!). Збільшення цифр на вагах - це не жир під шкірою, а їжа в кишечнику та залишки в тканинах води через надлишок солі, жиру та цукру. Якщо повернутися в звичайний нормальний режим харчування то рідина поступово зійде. Тому "екзекуції" ні до чого.

2) Після дня голодування ви побачите зменшення ваги тіла, але це буде всього лише короткочасна втрата води. Жир в такий спосіб і в такій кількості не зменшиться. Самообман не кращий товариш.

3) Брак калорій, вітамінів і мінералів буде для організму більш шкідливий, ніж попереднє застілля. Якщо вас так турбує з'їдений надлишок, то розумніше компенсувати його невеликим дефіцитом калорій в наступні кілька днів.

Наприклад, ви можете пару днів поїсти нежирну рибу, овочі, каші, кисломолочні продукти і невелику кількість фруктів. Розподіліть ці продукти протягом дня на 4 прийоми їжі і не голодуйте.

Тривале низькокалорійне харчування призводить до уповільнення обміну речовин і поступового збільшення відсотка жиру в організмі.