Як схуднути без спорту: названий легкий спосіб

Дієтологи дали поради, як схуднути людям, які з яких-небудь причин не можуть робити фізичні вправи.

Так, за словами фахівців, для того, щоб схуднути, необхідно збільшити в раціоні кількість багатих білком продуктів таких, як м'ясо, птиця, риба, пише Food.news.

Як альтернативу експерти назвали тофу, квасолю, горох, нут, горіхи, насіння чіа, гарбузове насіння і несолоний арахіс. Виключити з раціону необхідно солодкі і підсолоджені напої, включно з енергетиками.

Схуднення 24 канал

Також слід виробити "переривчастий" режим харчування, при якому їсти дозволено лише в певний час. Наприклад, людина протягом восьми годин споживає добову норму калорій, а 16 годин, що залишилися, обходитися без їжі.

Альтернативний варіант – три дні на тиждень їсти 25% від добової потреби в калоріях, а в інші дні харчуватися в звичайному режимі, але без переїдання.

Експерти також рекомендують уникати стресів, оскільки вони пробуджують апетит.

Ще одним правилом для ефективного схуднення дієтологи назвали гарний регулярний сон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт із правильного харчування розповіла, як схуднути в проблемних місцях.

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